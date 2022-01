斎藤誠が1月26日にオリジナルアルバム「BIG LOVE」をリリースする。このアルバムに桑田佳祐が参加していることが明らかになった。

斎藤は桑田の大学時代の後輩であり、サザンオールスターズ、桑田のソロ活動などでサポートギターを務めるシンガーソングライター。アルバムには桑田が作詞・編曲・コーラスで参加した「涙のMidnight Soul」を含む全13曲が収録される。桑田は1996年に斎藤が発表した楽曲「今 僕を泣かせて」にコーラスとギターで参加したが、斎藤と楽曲を作り上げたのは今回が初となる。

斎藤は桑田との楽曲制作を望む気持ちがあったものの、「敬愛する先輩の活動の妨げになってはいけない」と長年その思いを胸に秘めていた。今回のアルバムを制作するにあたり「最後の1枚になってもいいと思えるものを作る」と考えていた彼は、意を決して桑田に作詞を相談する便りを送る。するとある日突然、完成された歌詞が桑田から返ってきたという。そうして生まれた楽曲「涙のMidnight Soul」には、ともに音楽人生を歩んできた2人の絆を描くように、少々情けなくも愛おしい物語が紡がれている。アルバムはCDのみの通常盤と、TシャツとライブDVDが付属する数量限定生産盤の2形態でリリースされる。

「涙のMidnight Soul」は1月8日(土)23:00放送のJFN系「桑田佳祐のやさしい夜遊び」にて初オンエアされる。また各種配信メディアでは、桑田が斎藤をサポートに迎え、9月から12月にかけて行ったツアー「桑田佳祐 LIVE TOUR 2021『BIG MOUTH, NO GUTS!!』」より、埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が1月7日から3日間連続で再配信される。

斎藤誠 コメント

1/26にリリースする「BIG LOVE」というアルバムに、あの桑田先輩が作詞してくれた「涙のMidnight Soul」を収めることができました!



25年前に一度、コーラスとギターでアルバム制作に協力していただいことがありましたが、作詞のお願いは今回が初めて。ダメ元覚悟で、誰にも相談せず桑田さんにデモ楽曲を送りました。そうしたら早い時期に“できたよ”という連絡が……。返信メールそのものが歌詞でした。



もはや“盤”をつくるのが時代的に難しいのは承知しています。けれど前作から8年の歳月の中で生まれた曲たちを発表するなら、最初にイメージしたアルバム形式を貫き通したかった。“これが最後の1枚になってもいい”という決意とともに。桑田さんにはダメ元で作詞依頼をしましたけれど、何かしら意志を示してくれるに違いないと、なぜか勝手に信じていたんです。本当に桑田さんには感謝です!!



憧れた60年代後半以降のアメリカンポップロック、ライブに足を運んでくれたファンの皆さん、そして先輩に向けて、素直に愛情を表現したら純愛度100パーセント超の“BIG LOVE”になりました。

このアルバムは僕の集大成です!

斎藤誠「BIG LOVE」収録曲

CD

01. さよならフェロー

02. やさしいルールで恋して

03. 遠い手紙

04. Thursday Magic

05. And I Love You

06. なみだのうた

07. 涙のMidnight Soul

08. BIG LOVE(純愛模様)

09. Night Game

10. Oh! ロックンロール

11. Ice Cream Blues

12. 荒野のダンステリア

13. 聖夜(イヴ)に微笑みを

数量限定生産盤DVD

01. バースデー

02. It's A Beautiful Day

03. 或るグレイな恋の場合

04. 荒野のダンステリア

05. CALL ME DADDY

06. ゆるして

07. TELEPHONE

08. 愛してるって言って

09. 歯が痛い

10. Don't Give It Up!

11. 風を抱いて走れ

12. Night Game

13. Oh! キャティー

JFN系「桑田佳祐のやさしい夜遊び」

2022年1月8日(土)23:00~23:55