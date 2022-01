キングレコード創業90周年を記念した「アニメビジュアル絵画展」の開催が決定。「機動戦艦ナデシコ」「少女革命ウテナ」「魔法少女リリカルなのは」シリーズなど、歴代アニメ作品のビジュアルが絵画として展示・販売される。

「アニメビジュアル絵画展」には、「3×3 EYES」「アキハバラ電脳組」「シスター・プリンセス」など懐かしのタイトルや、「ネギま!?」「とらドラ!」「鬼灯の冷徹」「うたの☆プリンスさまっ ♪ マジLOVE」「ポプテピピック」「戦姫絶唱シンフォギアXV」といった語り継ぎたい作品など、キングレコードの歴史を彩ってきた90を超えるアニメが集結。東京・アニメイト池袋本店にて1月7日から16日まで、大阪・アニメイト大阪日本橋店にて1月22日から31日まで、さらに2月1日から13日にかけては、PC、スマートフォン、VR機器を使用してWeb上で絵画を鑑賞できるバーチャル展示会も予定されている。

展示されるアニメビジュアル絵画は、アニメイト通販にて受注販売予定。絵画は国宝のレプリカを印刷する高い印刷技術で一枚一枚丁寧に擦り出されたもので、絵が引き立つ様にシンプルで洗練された白い木製の額装が施されている。今回の発表に合わせて特設サイトもオープン。展示作品の一覧も公開されている。

キングレコード90周年アニメビジュアル絵画展

実施期間

アニメイト池袋本店:2022年1月7日(金)~1月16日(日)

アニメイト大阪日本橋:2022年1月22日(土)~1月31日(月)

バーチャル展示会:2022年2月1日(火)~2月13日(日)

展示作品一覧

「3×3 EYES」「BLUE SEED」「機動戦艦ナデシコ」「少女革命ウテナ」「ロスト・ユニバース」「アキハバラ電脳組」「それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ」「Di Gi Charat」「ラブひな」「闇の末裔」「シスター・プリンセス」「フルーツバスケット」「RAVE」「七人のナナ」「あずまんが大王」「陸上防衛隊まおちゃん」「朝霧の巫女」「プリンセスチュチュ」「宇宙のステルヴィア」「D.C.~ダ・カーポ~」「蒼穹のファフナー」「BECK」「魔法少女リリカルなのは」「双恋」「魔法先生ネギま!」「まほらば~Heartful days」「フタコイ オルタナティブ」「ぱにぽにだっしゅ!」「魔法少女リリカルなのはA's」「いぬかみっ!」「ネギま!?」「乙女はお姉さまに恋してる」「がくえんゆーとぴあ まなびストレート!」「ながされて藍蘭島」「魔法少女リリカルなのはStrikerS」「ヒロイック・エイジ」「さよなら絶望先生」「みなみけ」「D.C.II~ ダ・カーポII~」「スレイヤーズREVOLUTION」「とらドラ!」「スレイヤーズEVOLUTION-R」「WHITE ALBUM」「夏のあらし1」「アスラクライン」「けんぷファー」「kiss×sis」「荒川アンダー ザ ブリッジ」 「生徒会役員共」「ヨスガノソラ」「お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!!」「よんでますよ、アザゼルさん。」「電波女と青春男」「DOG DAYS」「まよチキ!」「輪るピングドラム」「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」「C3 -シーキューブ-」「パパのいうことを聞きなさい!」 「モーレツ宇宙海賊」「戦姫絶唱シンフォギア」「AKB0048」「じょしらく」「波打際のむろみさん」「惡の華」「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000%」「戦姫絶唱シンフォギアG」「WHITE ALBUM2」「ミス・モノクローム -The Animation-」「ゴールデンタイム」「鬼灯の冷徹」「シドニアの騎士」「少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 49-」「少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 50-」「蒼穹のファフナー EXODUS」「ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン」「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ」「青春×機関銃」「戦姫絶唱シンフォギアGX」「下ネタという概念が存在しない退屈な世界」「うたわれるもの 偽りの仮面」「昭和元禄落語心中」「亜人」「坂本ですが?」「この美術部には問題がある!」「ViVid Strike!」「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」「アホガール」「徒然チルドレン」「戦姫絶唱シンフォギアAXZ」「ポプテピピック」「デビルズライン」「この音とまれ!」「音楽少女」「えんどろ~!」「なんでここに先生が!?」「戦姫絶唱シンフォギアXV」