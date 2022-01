BiSHの新曲「FiNAL SHiTS」が本日1月1日に配信リリースされた。

「FiNAL SHiTS」は2022年の12カ月連続リリースの第1弾にあたる楽曲。1月12日にはCDでもリリースされ、本日20:00にはYouTubeにてミュージックビデオも公開される。

また2月9日に12カ月連続リリース第2弾シングル「ぴょ」、3月2日に第3弾シングル(タイトル未定)がリリースされることが決まった。「ぴょ」のDVD盤には昨年5月に愛知・日本ガイシホールにて行われた「BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4」の映像を収めたDVDが付属。初回限定盤には同ライブの映像と「FiNAL SHiTS」「ぴょ」のMVを収めたBlu-ray、「BiSH SPARKS "This is not BiSH except BiSH" EPiSODE 4」の音源を収めたCDが付く。

さらに1月5日には「BiSH 解散パーチー 開会式」が開催決定。このイベントは東京・タワーレコード渋谷店にて1月2、3日にシングル「FiNAL SHiTS」を予約した人の中から抽選で400名を招待して行われる。

BiSH「FiNAL SHiTS」収録曲

01. FiNAL SHiTS

02. NOT FOREVER

BiSH「ぴょ」収録内容

CD

01. ぴょ

02. HONESTY

初回限定盤付属Blu-ray / DVD盤付属DVD

2021.05.25 BiSH SPARKS“This is not BiSH except BiSH”EPiSODE 4 at 日本ガイシホール

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. stereo future

03. GiANT KiLLERS

04. DEADMAN

05. ZENSHiN ZENREi

06. DA DANCE!!

07. MORE THAN LiKE

08. スパーク

09. オーケストラ

10. TOMORROW

11. SMACK baby SMACK

12. 遂に死

13. in case...

14. FREEZE DRY THE PASTS

15. プロミスザスター

16. STAR

17. Nothing.

18. スーパーヒーローミュージック

19. beautifulさ

20. I'm waiting for my dawn

21. ALL YOU NEED IS LOVE



※Blu-rayにはメンバーによるオーディオコメンタリー、 「FiNAL SHiTS」「ぴょ」のミュージックビデオも収録。

