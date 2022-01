THREEから2022年春コレクションが登場! 2022年の春に吹く新しい「風」をテーマにした17色のコスメがラインナップ。『THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ』全5種、『THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー』新色2種をはじめ、全5アイテムを一挙にご紹介! 一足先に、新しい風を感じる春メイクをためしてみた。

フレッシュでしなやかなカラーが揃ったTHREEの2022年春コレクション5アイテムが登場!

ACRO(東京都)が展開するTHREEから、2022年1月1日、新たな年の幕開けとともに、「風」をテーマにした2022年春コレクションが発売! しなやかな色と質感のレイヤードで、やわらかな風が表情を撫でていくようなタッチを表現したコレクションとなっている。春にぴったりのフレッシュカラーでメイクすれば、軽やかで自由な風のように解放的な気分を味わえそう!

それでは、さっそく2022年THREE春コスメのラインナップをチェックしていこう。

『THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー』(新色2種・希望小売価格 税込7,150円・2022年1月1日発売)は、風のように軽やかにまぶたを彩る4色のクリームシャドウパレット。ウォームカラー×クールカラー×パールで、しなやかなグラデーションが完成。重ね方によってさまざまな表情を演出できる。

『THREE アートエクスプレッショニストマスカラ』(新1色・希望小売価格 税込4,400円・2022年1月1日発売)は、ボリューム感のある美しく印象的なまつ毛を作り出すカラーマスカラ。カールアップ・カールキープ・ウォータープルーフ処方で、美しい仕上がりを1日中キープしてくれるのが特長だ。

『THREE ルヴァントリップケアティント』(限定全2色・希望小売価格 税込3,960円・2022年1月1日発売 ※数量限定)は、ジューシーな血色感を与えるティントリップ。トリートメント効果もあるので、乾燥知らずの美しい唇が叶う。唇のコンディションや一人ひとりにあわせて発色が変化し、唇になじむヘルシーな仕上がりになるのも特長だ。

『THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ』(全5種・希望小売価格 税込4,180円・2022年1月1日発売)は、クリームとパウダーの2つの質感が入ったチークパレット。2つの質感を重ねることで、奥行きのある立体感とふんわりとした血色感を演出してくれるのが特長だ。透明感やツヤ感も与えてくれるので、春メイクを美しくまとめられるのも嬉しいポイント。

『THREE ネイルポリッシュ』(新7色うち3色限定色・希望小売価格 税込1,980円・2022年1月1日発売 ※3色は数量限定)は、塗りやすさ・乾きやすさ・成分にこだわったオリジナル処方のネイルポリッシュ。酸素透過性処方で爪の呼吸を妨げず、軽やかに発色するのが特長。「126 SPARKLING RAYS」「127 WHISPERING WIND」「131 WIND RIDER」の限定3色を含む新7色から自分らしいカラーを選び、指先を彩ろう。

ふわりと軽やかに風をまとったような春色メイクをおためし!

今回はネイルポリッシュ以外の4アイテムを使って、どんな表情のメイクができるのか実際におためししてみた。

まずためすのは、新色2種が登場する『THREE ディメンショナルビジョンアイパレットアリー』。カラーバリエーションは全2色で、「04 RIDE THE WIND」は表情に温かな透明感を宿らせるウォームラベンダーパレット、「05 CATCH THE WIND」は表情を明るく照らすサニーブラウンパレットだ。

それぞれのパレットにウォームカラーとクールカラーがセットされており、左上の「リルト」は大粒のパールが入ったクリスタルクリーム、右上の「アミケブル」はベースクリーム、左下の「トニック」は陰影を作るマットクリーム、右下の「ダンス」は光を集めて澄んだ眼差しを叶えるハイライトクリームとなっている。

2つのパレットの色味を腕にのせて見てみると、「04 RIDE THE WIND」は優しく上品なラベンダーカラーが印象的。「05 CATCH THE WIND」はオレンジみのあるイエローが軽やかで明るい印象だ。ティーシードオイルやアルガンオイル、ホホバ油など10種の植物オイル・油脂・エキスが配合されたクリームシャドウのため、指で簡単に伸ばせて使いやすさもバツグン!

今回は新色2種のうち、「04 RIDE THE WIND」を実際に目元に使ってみる。指でも使用できるが、パレットにはスポンジアプリケーターと小さめのブラシが付いたアプリケーターも入っていて便利。

まずは右下のハイライトクリームをまぶた全体になじませる。植物由来の保湿成分がたっぷり配合されているため、なめらかに伸び広がり、目元にうるおいを与えながら明るく整えてくれた。

次に右上のベースクリームを二重幅に入れる。ラベンダーカラーがまぶたに溶け込むように馴染み、シアーに発色。

続いて左下のマットクリームを目のキワへライン状に入れる。締め色でもやわらかい色味のため、優しい表情を演出してくれるのが嬉しい。

次に左上のクリスタルクリームを指でとり、黒目の上にのせる。大粒のパールと淡いラベンダーカラーが輝きをプラスしてくれた。

同じくクリスタルクリームを下まぶたにも入れる。ニュアンスカラーとパールの輝きが美しい。

最後に左下のマットクリームを下まぶたの目尻に入れて引き締める。

ほんのり色気のある、上品でエレガントな印象の目元が完成! 透明感たっぷりで軽やかさがあり、優しいラベンダーカラーも春にぴったりだ。繊細な色味と光を浴びて煌めくパールの艶めきも美しい。派手な色味ではないため、オフィスメイクにも使えそう。

次にためすのは、『THREE アートエクスプレッショニストマスカラ』。今回新色として登場したのは、神秘的なまなざしを叶えてくれるフォレストグリーン。

ブラシはらせん状にクロスしており、短いまつ毛や細いまつ毛、見えないまつ毛までしっかりキャッチしてくれる。

腕で色味を見てみると、青みのあるおしゃれなグリーンカラー。ルビーパールが潜んでいるのもポイントだ。

まつ毛の根元から毛先に向かって塗ってみると、1本1本のまつ毛をしっかりコーティングし、セパレートしてくれた。

短く細いものも多い下まつ毛も、しっかりキャッチしてコーティング。

ボリュームアップを叶えながらも、繊細で自然な仕上がりのまつ毛に! フォレストグリーンもきれいに発色し、おしゃれな印象に。

カールアップ、カールキープ力もしっかりあり、横から見てもくるんと上向きまつ毛を長時間キープしてくれた。トリートメント効果のある10種の植物オイル・油脂・エキスを配合しており、地まつ毛の美しさをサポートしてくれるのも嬉しいポイントだ。

次にためすのは、『THREE ルヴァントリップケアティント』。甘くセンシュアルな印象を与えるピンク・ルヴァント「X01 SOFT SPOKEN」と、生き生きとフレッシュな印象を与える「X02 WIND TALKER」の全2色がラインナップ。どちらもこの春限定のカラーとなっており、クリアな見た目のかわいさにも気分が上がる!

腕で色味を見てみると、「X01 SOFT SPOKEN」は甘くかわいいピンク、「X02 WIND TALKER」はヘルシーな印象のピンクオレンジだ。ただ、唇の水分量によって発色が変化するトリートメントティント処方となっているため、実際に使う人によってその色味は微妙に変化しそう。

今回は限定2色のうち、「X01 SOFT SPOKEN」を実際に唇でおためししてみる。細身でメタリックなデザインのパッケージも上品でおしゃれ!

高密着オイルが配合されているため、唇に塗ってみるとなめらかに伸びて透けるような膜感でぴたっとフィット。

甘い色味のピンクがほんのりとした血色感をプラスし、ぷるんとしたみずみずしい唇に仕上がった。透明感のある軽やかな色付きのため、口紅の下地として使用するのもおすすめ。保湿力が高く、唇の縦じわも目立ちにくいのが嬉しい。ティントなので色付きも長時間キープしてくれて、マスクメイクにも重宝しそう。また8種の植物オイルや油脂・エキス、表皮の保護作用や整肌作用のあるビタミン類も配合されているため、乾燥や唇荒れが気になるときにもぴったりだ。

最後に使用するのは、新商品となる『THREE ブロウンアウェイ ブラッシュデュオ』。カラーバリエーションは「01 TAKE ME THERE」「02 SUNSHINE DANCER」「03 ROAM FREE」「04 BREEZE WALKER」「05 FIND THE DREAM」の全5種。いずれもクリームとパウダー2つの色&質感がセットになったチークパレットだ。

腕で色味を見てみると、いずれも自然で生き生きとした血色感を叶えてくれる、肌なじみのいい色味ばかり。クリームチークは高発色で、パウダーチークは微細なパールが入っており、やわらかな発色となっている。

今回は全5種の中から、ブロッサムベージュカラーの「04 BREEZE WALKER」を実際におためししてみよう。パレットは超薄型のコンパクトサイズなので、ポーチに入れてもかさばらず持ち運べて便利!

まずはパレット左側のクリームチークを指で頬の中央になじませる。しっとりテクスチャーのクリームチークがなめらかに伸びて肌にぴたっと密着。内側からじゅわっとにじむような血色感を与えてくれた。

次に右側のパウダーチークをブラシでふわりと重ねる。クリームチークよりやや広めに重ねるのがコツだ。軽い質感でやわらかに発色してくれた。

肌なじみのいいベージュ系カラーがふわっとした血色感を演出。ナチュラルでありながら洗練された上品な印象を叶えてくれた。2つの質感と色が重なって立体感もプラスされており、自然な奥行き感のある表情に。パウダーの微細なパールが、透明感とツヤ感も与えてくれている。

TREEの2022年春コレクションを使ってメイクしてみたところ、大人の上品さが漂う抜け感のあるやわらかな表情に仕上がった。

新しい色と質感を取り入れて新鮮さを感じる春メイクを体験しよう!

TREEの2022年春コレクションは、上品な春色コスメで自分をアップデートしたい方、春らしいニュアンスメイクを楽しみたい方、軽やかな風を感じさせるような新鮮なカラーメイクを楽しみたい方におすすめ。2022年新たな年の幕開けに、メイクにも新しい色と質感を取り入れて、新鮮な風を感じよう!

今回ご紹介したTREEの2022年春コスメは、それぞれデパートや百貨店などのTREE取扱い店舗にて購入できる。