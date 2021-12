景井ひな BLACKPINK特番の思い出も！ 2021年にTikTokでバズった3曲を紹介

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2021年にTikTokで流行った楽曲を、当時の自身の活動とともに紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月30日(木)放送分)景井:今夜は2021年のTikTokを楽曲で振り返っていこうと思います。今年、TikTokで特に印象的だった曲を3曲選びました。それを聴きながら、当時の私のことも含めて振り返っていきます。まず1曲目はこちら!景井:この曲がバズったのは、今年(2021年)の7月ごろですかね? かわいい振り付け動画として、バズっていました!雑誌『LARME』での撮影の合間に、この「ヨワネハキ」で動画を撮ったんですけど……雑誌に出させていただのもすごく嬉しいことなんですけど、表紙に出させていただけたのが嬉しかったですね。なので、すごく覚えています!7月ごろにやっていたことといえば、TikTokドラマの『スポ恋』ですね。こちらでは審判役と、話の中に出てくる女性を2話ほど演じました。スポーツのルール×恋愛あるある、という新たなテーマのドラマになってますので、まだ観てない方はぜひTikTokで『スポ恋』と調べてみてください!景井:この曲がバズったのは9月ごろですね。アニメ『ヲタクに恋は難しい』の主題歌だったんですけど、TikTok上では上下2画面に分かれて、上の画面では『ヲタ恋』のキャラクターがこの歌に合わせて踊るんですよね。その振りがかわいいって、海外で話題になりました。下の画面は自分が踊っている動画、っていうのでバズっていました!そして、そのころの私は……ドラマ『顔だけ先生』の準備期間で、いままでずっと伸ばしてきた髪を役作りのために切り、ずっとブリーチをしてこなかった髪の毛をブリーチしました。懐かしいですね~。景井:この曲がバズったのは10月ごろなんですけど……変身系の動画でよく使われて流行った曲になります。LISAは「LALISA」って曲も出していたんですけど、この曲が先に流行って、「Money」は流行らないのかな~? って思っていた矢先に海外の方が「Money」を使った変身系の動画を出して、楽曲もバズった感じでした。この楽曲は変身系の動画もあったんですけど、ダンスを踊っている方もいらっしゃって、いろんな方向でバズってましたね!そして、BLACKPINKと言えば……本当に嬉しいお仕事だったんですよ! BLACKPINKがアルバムを出すという記念の配信(『BLACKPINK THE ALBUM -JPver.-リリース記念特番』)で私がMCで出させていただけるという……! 好きすぎるがゆえに、私で大丈夫かなって心配だったんですけど、終わってみたらみなさんから「好きなのがすごく伝わった~!」「すごいわかりやすかった~!」っていい言葉をいただけてすごく嬉しかったです。TikTokをやっててよかった~……! と思えるお仕事のひとつでした!景井:ということで、今夜は、2021年のTikTokを楽曲で振り返っていきましたが……3つに絞るのがすごく大変だったんですよ。ほかにもたくさん流行った楽曲はあるんですけど、TikTokって毎日コロコロ流行りが変わっていくので(笑)。本当に考えて、絞りに絞ってご紹介しました!そしてこの後、 SCHOOL OF LOCK! の公式TikTokアカウントに投稿しますので、ぜひみなさんをチェックしてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/