sumika 2021年の書き納めは「混」「初心」「石を燃やす」「光」

sumikaがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組で行った企画のなかから印象的だったものを、習字で発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! sumika LOCKS!」12月28日(火)放送分)片岡健太:2021年もあと3日ということで、どうですか? 今年1年。荒井智之:早かったね~。片岡:一瞬でしたよね。小川貴之:駆け抜けた1年でしたよ。片岡:いろんなことあったじゃないですか、正直。楽しいこともあったし、つらいこともあったし。生徒(リスナー)のみんなに聞かせてもらった悩みで、一緒に悩んだりとか……。いろんなことがあったので、今夜は、2021年を振り返る授業をやっていきたいと思います!黒田隼之介:いいな~、年末感あるな~。片岡:ということで、2021年を納めるために、書き納めをしていきたいと思います!片岡:これは、(6月に行った)クイズ“Shake & Shake”っていう企画ですね(笑)。(電話をつないだ)生徒のみんなが何と何を混ぜている音かっていうのを、音だけで判断するっていう。黒田:あれ面白かったな~。片岡:手羽元とか……。黒田:シャケの骨とかね(笑)。片岡:(正解するのは)絶対無理だろ! っていうね。そのクイズが好評を博したのかわかんないけど、荒巻鮭をプレゼントしたりして(笑)。何かそういう感じも、もともとラジオが好きだから……言ったらちょっとバカじゃん(笑)小川:オモロアホ企画(笑)。片岡:オモロアホ感がやっぱ良さだなと思って。それに付き合ってくれた生徒にも感謝だし、スタッフにも感謝だし。一緒に作ってくれた人が、みんな混ざりあって2021年の最後を迎えられたっていうのも、気持ちのいいミックス具合というか。これで2022年はもっと楽しくなりそうだな、って気がしたので、“混”という字を書きました!荒井:今年バンドとしていろんな活動をしていくなかで、自分たちがバンドを始めたころの“初心”を思い出す機会が多かったんだよね。このsumika LOCKS! でも、たくさん逆電をさせてもらって……。生徒のみんながすごくしっかりしていたり、ピュアにいろんな物事を考えていたりして、逆にそこから自分たちが学ばせてもらうこともたくさんあったなと思って。片岡:たしかに、そうだなぁ。荒井:自分たちがもっと初心に戻って頑張らないといけないな、ということも思ったりしたし、生徒のみんなにもいろいろ教えてもらったなと思って、“初心”と書きました!黒田:みんな、ちゃんとしてる……。全員:(笑)。片岡:めちゃくちゃ字がうまい! 玄関に飾りたいくらい(笑)。小川:(8月31日放送の)SCHOOL OF LOCK! で、私が紹介した“石を燃やす”という遊び(※1)……河原でできる遊びなんだけど、全国ネット3回分くらい紹介させていただいて。黒田:そうだね(笑)。小川:そしたら、生徒のみんなからいっぱいリアクションをもらってさ。黒田:結構、みんなもやってたんだよな。小川:「おじさんとの仲も良くなった」「家庭内の雰囲気も良くなった」っていう(エピソードが紹介されて)いろんな発見があったんで、この“石を燃やす”というのに全てを込めさせていただきました。本当にありがとうございます!全員:(拍手)片岡:もうあの時間だけ聴いた人は、何のラジオだろう? って(笑)。大人たちが石の話をずっとしてる、っていうね。大分怪しかったけど、みんなのおかげであの放送もできたと。小川:いや、ホントよ。ありがとう!黒田:いっぱいおもしろい思い出があったんですけど、何がいちばん面白かったかな? って考えると……(9月14日の放送で紹介した)エレクトリカルパレードのくだり(※2)。片岡:ラップね!(笑)。荒井:その光だ!(笑)。黒田:初めてやったし、あの日くらいから楽しみになってきてるし。あれが僕の中での光だったな、って。全員:(笑)。(※1:小川がバーベキューの思い出として、炭火の中に石を入れ焼き石を作り、それを水の入った耐熱コップに入れて、沸点が越える瞬間を楽しむというゲームを紹介)(※2:黒田が金縛りを解く方法として“楽しいことを考える”を挙げ、ラップで「エレクトリカルパレードを最前列で見る」という例を紹介)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/