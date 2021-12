「自分が何者でもない日」SOL!こもり校長＆ぺえ教頭が振り返る2021年のある1日

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月30日(木)の放送では、2021年を振り返って最も印象に残っている日を発表する企画『2021年●月●日』を行いました。10月に教頭から新校長に就任したパーソナリティのこもり校長と、新教頭としてメンバーに加わったぺえ教頭は、いつの日付を挙げたのでしょうか。2人が語った思い出深い日と、そのエピソードを紹介します。こもり校長:2021年を振り返って、君が思い出す日はいつだろう? いちばん嬉しかった日、何かのきっかけになった日、それとも……?ぺえ教頭:日付まで覚えているということは、相当何かしらの転機が訪れた日だよね。毎日が目まぐるしく過ぎ去っていくわけだからさ、なかなかないじゃない?こもり校長:そうだね。それくらい思いが残っている日を、教えてほしいなと思います。ぺえ教頭:はい!こもり校長:教頭はいつが……?ぺえ教頭:私は2日あります。ひとつは4月19日。私がアキレス腱を断裂した日です。こもり校長:うわぁ~それは覚えているだろうね。ぺえ教頭:そう、めちゃくちゃきつかった。今年は半年間くらいリハビリに追われて、1年が終わっちゃったんだけど。でもリハビリで苦しんだ分、人の温もりだったり、私の周りにはこんなにも助けてくれる人、存在があるんだなということを実感できたきっかけでもあったから。もちろん苦しかったけど、そういう愛を知れた。こもり校長:うんうん。それが419!ぺえ教頭:そう。あともうひとつは、10月4日のSCHOOL OF LOCK! 教頭就任の日。そこからこの生活が始まって、みなさんとの歩みが始まったわけだから。こもり校長:そうですね。ぺえ教頭:校長は?こもり校長:俺は……いつだろうな? いっぱいあるんだけど、この学校で話すんだったら10月1日かな。俺が初めて1人で生放送を行った日。“小森隼”としても今年1年すごくいろんなことがあったけど、平日は毎日SCHOOL OF LOCK! にいたので……ここで話すなら、やっぱり10月1日だね。ぺえ教頭:そうね~。こもり校長:この10月1日は、自分が何者でもない日だったんだよね。前の校長が(9月末に)卒業して、自分が1人になったんだけど。10月4日には校長先生になることが決まっていて……そのはざまの1日で、あいまいな1日でもあったんだよね。ぺえ教頭:はっきりしなくてね。こもり校長:不安だったし、苦しかったし、しんどかったし……っていう。でもまだ振り返るには早すぎるから……俺のなかではね。ぺえ教頭:ほぅ……?こもり校長:だから、(今伝えられる)思いみたいなものはまだないんだけど、振り返ってここで話すなら10月1日かな。ぺえ教頭:なるほどね~。私には慣れた?こもり校長:慣れた慣れた! 人間って面白いもので、毎日これだけ一緒にいると……うん(笑)。ぺえ教頭:よかったわ(笑)。こもり校長:最初はどうなることかと思ったけど……。ぺえ教頭:それはどういう意味!?こもり校長:校長先生だって初めてやるし、相方としてお化けがきちゃったもんだから、どうなっちゃうんだろうかと……。ぺえ教頭:お化け!? せめて妖怪にしてよ!こもり校長:(笑)。でも毎日一緒にいると、面白いものでその人を頼りたくなるし、その人との空間を居心地いいものにしようと思うし。その人に嫌われないように頑張ろうと思うし。ぺえ教頭:うん……なんか、わかり合えてきた、分かち合えてきた感じはあるわよね。こもり校長:そうだね。ぺえ教頭:この3ヵ月くらいで……ようやくじゃない?こもり校長:ようやく! でもそのくらいかかるんだよ、心を打ち明けるには。ぺえ教頭:そうだね(笑)。みんなの話も聞いていきましょう!この日の放送では、・「放送部のコンテストで県大会に優勝した11月7日」が印象に残っている17歳・「好きな人とLINEがつながった9月21日」が印象に残っている13歳・「学校に行きたくない自分を支えてくれた先生が異動し、部活の練習試合で再会した7月22日」が印象に残っている14歳・「剣道部のけいこ中にアキレス腱を断裂した5月26日、怪我を乗り越えてレギュラー入りが伝えられた12月29日」が印象に残っている17歳と電話をつないで、それぞれのエピソードを聞いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/