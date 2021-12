初めて生で聴いた『百合の咲く場所で』に感動 10代が選ぶマイベストソング2021

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月29日(水)は、「マイベストソング2021」をテーマにお届けしました。10代にとって、今年印象に残った楽曲は何だったのでしょうか。電話をつないだ5人のなかから、Dragon Ashの『百合の咲く場所で』を選んだ高3の男性リスナーと、パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭のやり取りを紹介します。こもり校長:この曲とはどうやって出会ったの?リスナー:もともと父がDragon Ashのファンで、昔から何回もライブ映像を見ていたんです。特にこの曲が好きで、3歳のころから聴いています!こもり校長:3歳から! それで、なんで2021年のマイベストソングになったの?リスナー:(7月に行われた)『京都大作戦』という野外フェスに行ったときに、Dragon Ashのライブを初めて見ることができたんです。そのライブでこのイントロが流れた瞬間に、3歳のころから何回も聴いているのであまりにも嬉しくて、感動してちょっと泣いてしまったんです。ぺえ教頭:へえ~!リスナー:それがむちゃくちゃいい思い出になったので、この曲を選びました。ぺえ教頭:お父さんもうれしいだろうね!こもり校長:そうだね。生で聴けて、そのパンチがすごかったんだ?リスナー:すごかったです。めちゃくちゃかっこよかったです。こもり校長:そっかぁ。音楽って、目には見えない波動みたいなものがね(あるよね)。ぺえ教頭:うん。【Dragon Ash「百合の咲く場所で (Live) -2014.5.31 NIPPON BUDOKAN-」】こもり校長:(電話を切ったあと)この『百合の咲く場所で』は、2000年代初頭の楽曲になるのかな? 10代の生徒からしたら「はじめまして」の人もいるだろうけど……年末で仕事を終えて車で移動している30代とか40代のお父さん、お母さん世代の人がたまたま聴いてたら、「流れてる……! すごい懐かしい!」って思う人もいるだろうね。ぺえ教頭:そうね。いろいろ思い出して、胸いっぱいになっている人もいると思うわよ。こもり校長:逆に10代の生徒が聴いて、「かっけぇ! こんな曲があったんだ……!」と思った人もいるだろうしね。音楽って、どういうタイミングでどういうふうに出会うかで、形とか思いとか変わるから。ぺえ教頭:そうね。お父さんも聴いてくれていたかしら……?こもり校長:聴いてくれていたらうれしいね。このほかには、[Alexandros]の『閃光』を選んだ16歳のリスナー、Little Glee Monsterの『足跡』を選んだ17歳のリスナー、日食なつこの『水流のロック』を選んだ18歳のリスナー、BiSHの『beautifulさ』を選んだ18歳のリスナーと電話をつなぎました。Dragon Ash「百合の咲く場所で」は、2001年リリースのアルバム『LILY OF DA VALLEY』に収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/