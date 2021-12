現役女流棋士監修！すみっコたちと楽しく将棋を学ぼう♪

KADOKAWAは、『すみっコぐらし しょうぎ』を2021年12月9日(木)に発売した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

12月9日(木)に発売された『すみっコぐらし しょうぎ』は、『すみっコぐらし』のかわいいコマを動かしながら将棋に親しめるセット。女流棋士の北尾まどか氏がルールを考案し、 ”すみっこに行ったら勝ち” など『すみっコぐらし』ならではの遊び方を織り交ぜながら、楽しく将棋の基礎を学ぶことができる。

コマにはそれぞれの役の動き方がひと目で分かる ”しるし” があるため、将棋がはじめてでも安心して勝負を楽しむことができる。

2人対戦のルールは、盤の半分(3×5マス)だけ使って遊ぶ「かんたん」と、 5×5マスの「ほんかく」があり、コマの役割に従って進めるのは一般の将棋と同じ。オリジナルルールとして、勝負のはじめに任意のコマを数個選んで裏返した状態でスタートする(裏返しのコマは自分の番で表にする)。

さらに本格対戦では、「おまもり」コマを使って自分のコマを守ることもでき、ゲーム要素を楽しみながら真剣勝負に挑戦可能することができる。

そのほか、4人で遊ぶチーム戦や、数種類のミニゲームを収録。遊び方の動画も公開されているため、ぜひ参考にしてほしい。

子どもから大人までいっしょに遊ぶべる!

将棋の入門セットとして、また、集中力や思考力をのばしたい子どもにも最適の知育ゲームに注目だ!

>>>内容サンプルを見る(写真6点)

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.