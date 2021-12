西内まりや「“え!?”っていうくらい変わります」“キャットアイ”メイクのこだわりを語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。今回のゲストは、モデル・女優の西内まりやさん!12月24日(金)に8年ぶりとなる写真集「月刊西内まりや」を発売され、そのハイセンスなファッションやメイクに益々の注目が集まる西内さんに、トレードマークともいえる“キャットアイ”をつくるアイメイクのこだわりについて伺いました。すみれ:西内さんといえば、すごく素敵なキャットアイのアイメイクをされていることが多いですよね?西内:そうですね!すみれ:私もキャットアイにするのが大好きなので、西内さんのアイメイクのこだわりも教えてもらいたいです!まず、目の印象をグッと変えることができるアイラインのポイントはありますか?西内:ペンシルとリキッドのラインの使い分けですね。広海:両方を使うんですね?西内:そうなんです。私はヴィセ リシェの「メルティシャープ ジェルライナー」のブラウンをもうずっと愛用していて!広海:あっ、そうなんだ!西内:はい!リキッドは、猫目にするために使いますけど、私の場合、リキッドで上のラインを描くと、ちょっと強い印象になり過ぎちゃうので、なるべくジェルライナーをまつげの生え際に近い、粘膜の内側のところにのせて、やわらかく、でもちょっとハッキリさせた印象にします。広海:なるほどね、リキッドで目の全体を縁取りすぎると、強い印象になり過ぎちゃうんだね。西内:そうですね。なので、インナーはジェルで描いて、目尻とかのハネ上げはリキッドでやることが多いですね。すみれ:目のインラインをリキッドで塗るのって、くすぐったくない?西内:くすぐったい(笑)。すみれ:だよね(笑)!広海:手が震えてね。すみれ:そうそうそう(笑)。西内:インラインに使うには、たまにペンシルだと硬くて少し痛い、っていうこともありません?すみれ:たしかに。あるある。西内:それで私は、このジェルライナーがちょうど硬すぎず、やわらかすぎず、で描きやすくて気に入っていて!広海:芯のやわらかさがちょうどいいんだね!すみれ:そうなの!あと、ヴィセ リシェのジェルライナーって、ほんとに落ちなくない!?西内:そう、落ちない!!すみれ:インラインが落ちてきちゃうと、目が急にホラーみたいになっちゃうから(笑)。西内・広海:ハハハ(笑)!広海:にじむからね(笑)。すみれ:そうそう。西内:それ、すごい分かります(笑)。すみれ:だから、1日中落ちないのがやっぱりよくて。このヴィセ リシェのジェルライナーが一番落ちないんだよね。西内:そう!だから、目の全体を囲ったりするときや、目の下とかも強めに引いてモードにメイクするときにも、私もこれを使ってます。広海:へぇ!やっぱりマスクでの生活も長くなって、目もとはしっかり印象づけたい人が多いから、ジェルライナーで縁取って、目尻のラインだけはリキッドライナーで仕上げるっていうのは、いいやり方かもですね。すみれ:そうだね!!西内:目尻のハネだけカラーのラインにしてみたりとか、そうやって遊ぶのもアリかなと。広海:たしかに!アイラインをうまく引いたり遊べるようになると、顔の印象や目の印象がグッと変わるよね。西内:本当に“え!?”っていうくらい変わりますね。目頭にアイラインを少しのせるだけで、より目がキリッと見えたりしますしね。広海:目が横長に大きく見えるしね!西内:そうそう!広海:アイラインって、意外とちょっとした遊びで、すごく変化が出せるから、取り入れやすいですよね。西内:そうですね! 描き方次第で、キリっとした印象も出せるし、かわいい印象も出せますし、ガラッと雰囲気も変わるから。すみれ:ぜひリスナーの皆さんにも、西内さんのように、ジェルとリキッドの使い分けをしたりして、アイラインを楽しんでみてもらいたいですね!西内:ぜひぜひ!キャットアイにもトライしてみてもらいたい!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/