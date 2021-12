ブラックスーツの実写映画版スーパーマンをアクションフィギュア化！

『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』に登場したブラックスーツのスーパーマンが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXになって発売される。

『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』は、スーパーマンやバットマンなどDCのヒーローが活躍する2017年の映画『ジャスティス・リーグ』を、途中降板したザック・スナイダー監督が当初の意図通りに編集したディレクターズカット版。2021年に配信された。

スーパーマンは無印の『ジャスティス・リーグ』にも登場するが、今回フィギュア化されたブラックスーツを着るのは『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』のみのシチュエーションだ。

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s21)

Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.

MAFEX SUPERMAN (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年10月発売予定/アクションフィギュア。全高約16センチ。

表情パーツ4種。マントは布製で端にワイヤーが入っており、ある程度形状を固定可能。

MAFEXはアメコミ関係のラインナップが充実したフィギュアシリーズだ。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX CYCLOPS (Comic Variant Suit Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年10月発売予定/マーベルコミックス『X-MEN』シリーズで、ヒーローチームXメンのリーダーを務めるサイクロプスをアクションフィギュア化。全高約16センチ。「MAFEX CYCLOPS(COMIC Ver.)」(税込8580円/発売中)とは衣装のデザインが異なる。

表情パーツは3種。目から出る光線オプティックブラストのエフェクトパーツが付属する。またスーツの首周り部分を下げた状態の襟パーツも付属。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX DOCTOR STRANGE(Infinity War Ver.)/メディコム・トイ/1万4080円(税込)/2022年3月発売予定/映画『Avengers: Infinity War』(邦題『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』)に登場したドクター・ストレンジをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

マントは布製で端にワイヤー入が入っており、ある程度形状を固定できる。生地の模様もシルクプリントによりリアルに再現。魔法陣や魔術剣など劇中を再現できる各種エフェクトパーツが付属する。

表情パーツ2種。千手観音を彷彿とさせるオプションパーツ付属。ハンドパーツも、魔法を使う際の独特な指の構えのものが付属している。

アガモットの眼(ペンダント)は開・閉2種が付属。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX THOR (Endgame Ver.)/メディコム・トイ/8580円(税込)/2022年3月発売予定/映画『Avengers:Endgame』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)より、アベンジャーズの一員であるヒーロー、ソーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

独特な体型も忠実に再現。おなじみのハンマー・ムジョルニアと、新たな武器ストームブレイカーが付属。各種エフェクトパーツも付属する。表情パーツは3種。

マントは端にワイヤー入りの布製で、ある程度形状が固定できる。

THE BOYS TM (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

MAFEX WILLIAM "BILLY" BUTCHER /メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年3月発売予定/アメコミ原作の海外ドラマ『THE BOYS』(邦題『ザ・ボーイズ』)から、チーム「ザ・ボーイズ」のリーダー、ビリー・ブッチャーをアクションフィギュアで再現。全高約15.5センチ。

表情パーツは2種。コートは布製で着脱可能、その下のシャツとズボンは樹脂で造形されている。

ライフルやバールなどの武器パーツが付属。目から光線を発する能力者の赤ちゃん「レイザーベビー」(無可動)も付属する。それぞれ付属ハンドパーツで持たせることが可能だ。

MAFEXは基本的には服の部分も樹脂で成型されているタイプのアクションフィギュアだ。

だがラインナップ初期からマントに関してはほぼ全て布パーツを使用している。さらに2020年末ごろからは、パーカーやコート、バスケのユニフォームなどゆったりしたシルエットの衣装の一部も布で再現するようになった。

MAFEXは人間サイズのキャラの場合およそ1/11~12スケール前後で、服の細かいシワや端の部分は樹脂成形の方がシャープになる。

一方で布製服は可動部の切れ目がなく、シワもポーズに追従して動くといういというリアルさを提供できる。特にそもそもあまり細かいシワが寄らないマントではその効果が高い。

樹脂製と布製を場所によって使い分け、再現度を高めている点もMAFEXの魅力と言えるだろう。

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。