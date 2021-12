SCANDAL、リスナーからの「今年あったこと報告会」に絶句「ぺしゃんこ?」「隕石が落ちた!?」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月27日(月)の配信では、リスナーと一緒に「年忘れ! 今年あったこと報告会」をお届けしました。HARUNA:さて、2021年最後の「Catch up」になりました。一同:おー!HARUNA:最後なんですけど、収録としてはすごい久々にスタジオにやってきまして……。RINA:やってきました。HARUNA:1年半以上は経っているんじゃないかな。TOMOMI:初回の収録ぶりよ。RINA:そうやなあ。TOMOMI:生放送の特番では来てるけど、生放送以外の収録としては……えっと、やっぱり初回ぶりだ!RINA:スタジオ収録が2回目やってこと? 今日のオンエアでさ、95回目やで?HARUNA:そうなんですよ。TOMOMI:いつも事務所で(収録)やってんのよね。RINA:なんか、新鮮やね。HARUNA:今日は比較的、声が聴き取りやすいと思います。RINA:電車の音とか入らないからね。MAMI:たしかに!TOMOMI:そしてディレクターの河合ちゃんが「卓デビュー」なんだよね。一同:おめでとう〜!※ラジオディレクターにとって、スタジオのコントロールルームの「音声卓」前で「進行の指示」(Qフリ)を出しながら番組を収録することは、一人前の証です。それが今回の収録だったわけです。TOMOMI:今日はコントロールルームでQを出してくれたり、曲をかけたりね。HARUNA:ソワソワしてますね。TOMOMI:ドキドキしてるって。RINA:かわいい。TOMOMI:今日はおしゃれもしてきてね。RINA:ねー、ほんまかわいい。MAMI:ほんとにかわいい。RINA:バンドでいう「メジャーデビュー日」やからね。それはすごいことですよ。HARUNA:素晴しいね。TOMOMI:あとで写真撮ろな。RINA:うん、撮ろう。HARUNA:よい2021年の締めになりますね。ということで、2021年最後はこんな企画をやっていきたいと思います。「年忘れ! 今年あったこと報告会」。これもまた、久々の電話企画です。TOMOMI:電話のためのスタジオやからね。HARUNA:そうなんです。たくさんのエントリーをいただきました。皆さんにとにかく「今年あったこと」を電話で報告していただきます。エントリーしてくれた全員と電話したかったけど、時間の都合上、選びに選んで3人の方と電話トークします。それでは、さっそくまいりましょう。まずは、福島県のラジオネーム「かぱこ」さんです。もしもしー?かぱこ:もしもし! かぱこです!RINA:あ、つながった!かぱこ:いつも楽しくラジオ聴いてます!MAMI:ありがとうー!HARUNA:ではさっそく、今年あったことを報告してください!かぱこ:はい。大好きだった水色の愛車がぺしゃんこになってしまいました。一同:えー!?TOMOMI:ぺしゃんこ?RINA:どうしたんよ!?TOMOMI:隕石が落ちた!?RINA:なにがあった?* * *1人目から波乱の幕開けとなった「年忘れ! 今年あったこと報告会」。衝撃の事実が明かされていきます。続きはAuDeeでお楽しみください。ということで、SCANDALは来年の1月26日(水)にニューアルバム『MIRROR』をリリースします。今年も1年間ありがとうございました! 来年も「Catch up」共々よろしくお願いいたします! よいお年を!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056