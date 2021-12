SILENT SIREN、初オールタイムベストより新曲「FAMILIA」MV公開

SILENT SIRENが、2021年12月15日にリリースした初のオールタイムベストアルバム『SILENT』&『SIREN』より新曲「FAMILIA」のMVを公開した。

本映像はファンクラブ3131セット完全生産限定スペシャル・コンプリートボックス『SILENT SIREN PREMIUM BOX〜11年分詰め込みました〜』の特典として購入者限定で公開されていた映像から抜粋されたもの。映像のエンディング部分の続きは購入者のみ視聴することができる。

MVは新曲「FAMILIA」制作時のオフショット映像で構成。メンバーが中心となって自ら撮影、編集も3人でディレクション、編集作業を行なった。SILENT SIRENは12月30日ラストツアー「FAMILIA」東京体育館でのファイナル公演をもって活動休止する。

<リリース情報>

SILENT SIREN

オールタイムベストアルバム『SILENT』

発売日:2021年12月15日(水)

【CD2枚組】

品番:UPCH-20608/9

価格:3444円(税込)

CD全32曲収録:31曲+ボーナス・トラック1曲

=収録曲=

[DISC 1]

1. ランジェリー (2012年)

2. セピア (2012年)

3. All Right 〜"今"を懸ける〜 (2012年)

4. LOVEのしるし (2012年)

5. Sweet Pop! (2012年)

6. stella☆ (2013年)

7. ビーサン (2013年)

8. Starmine (2013年)

9. ぐるぐるワンダーランド (2014年)

10. ラッキーガール (2014年)

11. 恋花 (2014年)

12. BANG!BANG!BANG! (2014年)

13. 恋い雪 (2014年)

14. ハピマリ (2015年)

15. alarm (2015年)

16. チェリボム (2016年)

オールタイムベストアルバム『SIREN』

【CD2枚組】

品番:UPCH-20610/1

価格:3444円(税込)

CD全32曲収録:31曲+ボーナス・トラック1曲

=収録曲=

[DISC 1]

1. チラナイハナ (2012年)

2. サイレン (2012年)

3. Milky☆Way (2012年)

4. まだ見ぬ明日を (2013年)

5. Limited (2014年)

6. LOST.W (2014年)

7. What show is it? (2014年)

8. 爽快ロック (2014年)

9. チャイナキッス (2014年)

10. KAKUMEI (2015年)

11. Routine (2015年)

12. DanceMusiQ (2015年)

13. 女子校戦争 (2015年)

14. 八月の夜 (2015年)

15. Love install (2016年)

16. スローモーニング (2016年)

■特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/silentsiren/silent_siren/

SILENT SIREN

LIVE Blu-ray『SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂』

【Blu-ray1枚+LIVE PHOTOBOOK 20P】

品番:UPXH-20111

価格:7480円(税込)

ライブ映像「SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂」収録

特典映像 映画「もしもあたしたちがサイサイじゃなかったら。」収録

PHOTOBOOK:スペシャル・ライブフォトブック全20P予定

LIVE DVD『SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂』

【DVD2枚組+LIVE PHOTOBOOK 20P】

品番:UPBH-20285/6

価格:6380円(税込)

DVD1:ライブ映像「SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂」収録

DVD2:特典映像 映画「もしもあたしたちがサイサイじゃなかったら。」収録

PHOTOBOOK:スペシャル・ライブフォトブック全20P予定

ライブ映像「SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂」

2021年9月25日(土)

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

=収録曲=

1. フジヤマディスコ

2. milk boy

3. 女子校戦争

4. 八月の夜

5. ALC.Monster

6. さよなら日比谷

7. REBORN

8. stella☆

完全生産限定グッズ付ファンクラブ盤『SILENT SIREN PREMIUM BOX〜11年分詰め込みました〜』

【CD4枚組+Blu-ray1枚+LIVE&撮り下ろしPHOTOBOOK 52P+LP SIZE POSTER 32枚+3GOODS】

品番:D2CN-2985

価格:34444円(税込)

CD ALL TIME BEST ALBUM『SILENT』

CD ALL TIME BEST ALBUM『SIREN』

LIVE Blu-ray 『SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 @ 日比谷野外大音楽堂』

PHOTOBOOK:LPサイズライブ&撮り下ろしスペシャル・フォトブック全52P予定

POSTER:歴代アー写 LPサイズフォトポスター 31枚セット+直筆サイン&シリアルナンバー入りLPサイズフォトポスター 1枚(LPサイズ 縦310mm×横310mm)

GOODS1:永久保存版「SILENT SIREN ベースボール・ユニフォーム」

サイズ:フリー

サイズ詳細:着丈約84×胸幅約59×裾幅約59×袖丈約37×袖口約20(cm)

生産国:中国

素材:ポリエステル100%

GOODS2:永久保存版「SILENT SIREN メンバーボイス入り目覚まし時計」

本体サイズ:11 x 18 x6 cm

箱サイズ:12.8 x 6.6 x 18.2cm

電池:単3形 (電池は付属しておりません)

GOODS3:永久保存版「SILENT SIREN きららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜 レプリカスタッフパス(バンド名入りネックストラップ付)」

※ファンクラブ限定スペシャル・LPサイズボックス仕様(縦331mm×横331mm×高さ40mm)

※3GOODSはスペシャル・ボックスと同梱にてお届け予定

特典:

「ハズレ無し!サイサイお楽しみくじ」

1等 31名 「一生青春」スポーツタオル(直筆サイン付き)+サイサイからのメッセージ動画データ

2等 131名「一生青春」スポーツタオル

3等 2,969名 アーティスト写真別カット壁紙データ

※「一生青春」スポーツタオルのサイズ:約400mm × 1,100mm

※3等はくじにQRコード記載、1等&2等の当選者応募フォームは後日ファンクラブ内にてローンチ。後日発送。

・Special CD「KIZASHI」(未発表新曲)を同梱

・BOXのどこかに隠されたQRコードを読み込むとスペシャルな特典プレゼント

(※QRコードはファンクラブ会員の方のみが対象となっております。ファンクラブを退会した場合、QRコードは使用できませんので予めご了承ください。)

・BOXのジャケットのためにペイントした原画も3,131枚に裁断し1枚ずつ封入。

・LPサイズフォトポスターに書かれたシリアルナンバーの末尾に「31」がついているコンプリートボックスにはメンバーから素敵なサプライズが封入。

(シリアルナンバーは予約順ではなくランダムとなりますので予めご了承ください。)

<ライブ情報>

SILENT SIREN 年末スペシャルLIVE TOUR 2021「FAMILIA」

2021年12月30日(木)東京・東京体育館

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

サポートギター:クボナオキ(サウンドプロデューサー)全公演

サポートドラム:

松田晋二(THE BACK HORN)福島・大阪公演

渡邊悠 名古屋・東京公演

