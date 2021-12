『こぎみゅん』を独り占め！ホテルニューオータニおひとりさまプラン

ホテルニューオータニ(東京)では、サンリオの人気キャラクター『こぎみゅん』とのコラボレーション宿泊プランにおいて、ひとりからでも愉しんでもらえるよう、1名用プランを新たに用意し、2022年1月4日(火)~5月31日(火)の期間中、1日2室限定で販売する。

「2021年サンリオキャラクター大賞」において10位入賞を果たすなど人気急上昇中のキャラクター、コギムーナ(小麦粉の精)のおんなのこ「こぎみゅん」。ふわふわで可愛らしい見た目と、ちょっとしたことで散ってしまう儚さが多くのファンを虜にしている。

そして今回、ホテルニューオータニに、そんな「こぎみゅん」の世界観を堪能できる史上初のコラボレーションルームが誕生!

コラボレーションルームでは、お部屋の扉を開けた瞬間からふわふわで可愛らしい「こぎみゅん」が視界いっぱいに! サンリオならではのパステルカラーを基調とした色合いのお部屋には、コラボレーションルームのためだけに描き下ろされた特別な「こぎみゅん」がお部屋のいたるところに登場する。

また、自身のスマートフォンに専用のアプリをダウンロードすることで、「こぎみゅん」のウェルカムボイスを聞いたり、 AR技術を使って「こぎみゅん」と一緒に写真を撮ることも! 世界観たっぷりのコラボレーションルームで「こぎみゅん」と一緒に写真を撮って、思い出を残そう♪

さらに、「こぎみゅん」ファンにはたまらない、描き下ろしイラストで作成したヘアバンドやスリッパなどのオリジナルグッズ全5種をお部屋に用意。コラボレーションルームの中だけでなく、自宅でも大活躍のラインナップとなっている。

本コラボレーションルームは、インターネット限定で予約受付中。この機会に、誰にも邪魔されずに「こぎみゅん」に囲まれるひとときを堪能しよう♪

(C) '21 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S621747 S/F・G