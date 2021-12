実写版アイアンマンとその派生スーツがベアブリックで集結！

映画『アイアンマン』『アベンジャーズ』シリーズに登場するアイアンマンとその派生型スーツが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)で集中的にリリースされる。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

BE@RBRICK IRON MAN MARK VII DAMAGE Ver. 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4080円(左)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年1月発売予定/『Marvel's The Avengers』(邦題『アベンジャーズ』)に登場したアイアンマン マークVIIのダメージ状態をベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK WAR MACHINE 1000%/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2022年1月発売予定/映画『IRON MAN 3』(邦題『アイアンマン3』)に登場したウォーマシンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK IRON PATRIOT 1000%/メディコム・トイ/8万5800円(税込)/2022年1月発売予定/映画『IRON MAN 3』に登場したアイアン・パトリオットがベアブリックになって登場。劇中の設定ではウォーマシンに星条旗モチーフの塗装を施したアーマーだ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

メディコム・トイではマーベル関連以外のベアブリックも多数発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

BE@RBRICK SUPERMAN (BATMAN: HUSH Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/DC『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場するスーパーマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK × TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME BAPE(R) RED/発売元:メディコム・トイ、製造元:タカラトミー/7480円(税込)/2022年1月発売予定/『トランスフォーマー』とファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のコラボアイテム。オートボットのリーダー、オプティマスプライムのA BATHING APE(R)オリジナルカラー版だ。ロボットモードに変形可能。全高約14センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK DINO 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/アニメ『The Flintstones』(邦題『原始家族フリントストーン』など)に登場するペット恐竜ディノをベアブリック化。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK COBRA KAI 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左)、5万2800(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/映画『ベスト・キッド』の続編である海外ドラマ『COBRA KAI』(邦題『コブラ会』)より、空手道場コブラ会をイメージしたベアブリックが登場。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK MIYAGI-DO KARATE 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左)、5万2800(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/こちらは『COBRA KAI』に登場するミヤギ空手道場をイメージしたベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK The Matrix Resurrections 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/映画『The Matrix Resurrections』(邦題『マトリックス レザレクションズ』)のベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK ALFRED HITCHCOCK 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万450円(左)、4万6200円(右)(共に税込)/2022年6月発売・発送予定/伝説の映画監督アルフレッド・ヒッチコックをベアブリック化。背中の部分にはヒッチコックのアイコンと、いわゆるカチンコがデザインされている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで先行受注。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Michael Jordan 1985 ROOKIE JERSEY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、10万4500円(右)(共に税込)/2022年1月発売予定/伝説的バスケットボール選手、マイケル・ジョーダンの、シカゴ・ブルズのルーキー時代をイメージしたベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK Michael Jordan TEAM USA 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、10万4500円(右)(共に税込)/2022年1月発売予定/マイケル・ジョーダンのアメリカ代表チーム参加時をイメージしたベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK 楳図かずお大美術展 100% & 400%/メディコム・トイ/価格は後述/2022年1月発売予定/漫画家・楳図かずおの展覧会のベアブリック。

東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)で2022年1月28日(金)~3月25日(金)に行われる「楳図かずお大美術展」のBE@BRICK付きチケットとして先行抽選発売[チケット同梱価格:2万円(税込)]、追ってベアブリックのみでメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。[価格:1万5400円(税込)]

※画像はイメージ、実際の商品と異なる場合あり。

※「楳図かずお大美術展」での販売方法は公式HP及び公式Twitterの更新でご確認を。

※会場へのお電話でのお問い合わせはご遠慮を。

BE@RBRICK HanMeilin (PANDA) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万7500円(左2点)、7万7000円(右)(共に税込)/2022年1月発売予定/中国を代表する芸術家で人間国宝の韓美林(ハン・メイリン)のベアブリック第2弾。今回は「熊猫/パンダ」のアートワークを採用。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

※超合金はバンダイの登録商標です。

超合金 BE@RBRICK HAJIME SORAYAMA GOLD/メディコム・トイ/1万6280円(税込)/2022年1月発売予定/アーティスト空山基による超合金ベアブリック。内部パーツ以外は合金製で、関節にはクリック機構採用。全高約14.5センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK atmos × NYLON JAPAN 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO.,LTD、発売元:メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2022年1月発売予定/スニーカーショップatmos (アトモス)とファッション誌『NYLON JAPAN』(ナイロンジャパン)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos pink flagship Harajuku:03-6419-7170

BE@RBRICK atmos SUBWAY 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO.,LTD、発売元:メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2022年1月発売予定/atmosによる、東京とニューヨークの地下鉄路線図をデザインしたベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos Shinjuku:03-6457-8755

BE@RBRICK TOYOTA "Drive Your Teenage Dreams." WHITE Ver. 100% & 400%/発売元:STARBASE(R)、販売元:メディコム・トイ/1万5180円(税込)/2022年1月発売予定/自動車会社トヨタのベアブリック、ホワイトバージョン。

YEN TOWN MARKET ストア(yentownmarket.com)、及びメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK SERIES 43 Release campaign Special Edition (ノベルティー)/メディコム・トイ/ノベルティー/2021年12月展開予定/渋谷の1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 43」を含む5000円以上(税込)購入の方にに各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK カリモク LONGITUDINAL CHESS 1000%/メディコム・トイ/66万円(税込)/2022年7月発送予定/木製家具の老舗カリモク社製の木製ベアブリック。今回のデザインはロンジチューディナル・チェス=縦長チェス盤模様。一品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品だ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にてオーダーメイドの受注生産(送料別)となる。月に数体しか生産できないため、発送に4ヶ月以上かかる場合あり、予めご了承を。総重量が約30キロ(木製箱含む)となるので送料2000円(税込)が別途必要。

R@BBRICK カリモク ゼブラウッド 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2022年1月発売予定/カリモク社による、ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の木製タイプ。こちらも一品ずつ熟練した職人によるハンドメイド仕上げ。全高約32センチ。

MEDICOM TOY PLUS限定発売。

BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 金メッキ & 達磨 銀メッキ 100% & 400% 4PCS SET/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/4万1800円(税込)/2022年1月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックとファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のコラボベアブリック。同ブランドのカモフラージュ柄が全身に施されており、達磨の目も猿の顔のマークになっている。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 金メッキ 1000%(左)、BE@RBRICK BAPE(R) 達磨 銀メッキ 1000%(右)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各14万800円(税込)/2022年1月発売予定/こちらはセットではないのでご注意を。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK 招き猫 福入 蓄光 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1320円(左)、6930円(右)(共に税込)/2022年1月発売予定/和のベアブリックの新作。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて数量限定販売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK 招き猫 福入 金メッキ 1000%/メディコム・トイ/6万3800円(税込、送料別)/2022年1月発売予定/こちらも和のベアブリックの新作。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて数量限定販売、なくなり次第終了。

「BE@RBRICK 招き猫」シリーズは和のベアブリックの中でも特に人気のアイテムで、非常に数多くのバージョンがあり、それぞれ顔のデザイン、成形色、小判の文字などが異なっている。

バージョンは「弐」「参」と漢数字で表されるが、この数字とデザインパターンは対応関係になっていない。

たとえば同じ「弐」でも、「BE@RBRICK 招き猫 金運 弐」と「BE@RBRICK 招き猫 蓄光 弐」では顔のデザインが違うものになっているのだ。

単に、いわゆる「Ver.2」の和風表記、という意味だということであろう。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。