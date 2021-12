プレミアリーグは28日、30日に予定されていた第20節エヴァートン対ニューカッスル戦の延期を発表した。

発表によると、ニューカッスルからの要請を受けて、プレミアリーグの理事会が試合延期に合意したという。ニューカッスルは新型コロナウイルスの陽性者や負傷者が多くいることから、試合開催に必要なフィールドプレイヤー13名、GK1名の選手数を満たせない状況となっているようだ。

なお、ニューカッスルは今季初の延期試合に。一方、前節のバーンリー戦は選手数を満たせず延期を要請していたエヴァートンにとっては16日に行われた第17節のチェルシー戦(1-1の引き分け)を最後に3試合連続での延期となった。

新型コロナウイルスの影響で試合が延期となるケースが相次いでいるプレミアリーグ。エヴァートン対ニューカッスル戦は、コロナ関連では今季16試合目の延期となった。

これまでに新型コロナウイルスの影響で延期となったプレミアリーグの試合は以下の通り。

▼第16節

ブライトン vs トッテナム

▼第17節

ブレントフォード vs マンチェスター・U

バーンリー vs ワトフォード

レスター vs トッテナム

▼第18節

マンチェスター・U vs ブライトン

アストン・ヴィラ vs バーンリー

サウサンプトン vs ブレントフォード

ワトフォード vs クリスタル・パレス

ウェストハム vs ノリッジ

エヴァートン vs レスター

▼第19節

ウルヴァーハンプトン vs ワトフォード

リヴァプール vs リーズ

バーンリー vs エヴァートン

▼第20節

リーズ vs アストン・ヴィラ

アーセナル vs ウルヴァーハンプトン

エヴァートン vs ニューカッスル