デヴィッド・ボウイの映画「ジギー・スターダスト」公開を記念したトリビュートライブが2月24日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催される。
「ジギー・スターダスト」は1月7日から全国で順次上映される、ボウイのライブドキュメンタリー。トリビュートライブにはボウイをリスペクトするメンバーが集結する。出演するのは土屋昌巳、PATA（X JAPAN、Ra:IN）、SUGIZO（LUNA SEA、X JAPAN）、Sandii、西寺郷太（NONA REEVES）、坂本美雨、ISSAY（Der Zibet）、秋間経夫（AKIMA&NEOS）、宙也、竜二、荒瀬大、サエキけんぞう（パール兄弟）、しりあがり寿ら。チケットは1月8日10:00より各プレイガイドで販売される。
The DAVID BOWIE Tribute Live
2022年2月24日（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO
＜出演者＞
土屋昌巳 / PATA（X JAPAN、Ra:IN） / SUGIZO（LUNA SEA、X JAPAN） / Sandii / 西寺郷太（NONA REEVES） / 坂本美雨 / ISSAY（Der Zibet） / 秋間経夫（G / AKIMA&NEOS） / 宙也 / 竜二 / 荒瀬大 / サエキけんぞう（パール兄弟） / しりあがり寿
バンド：michiaki（B, Band Master / Ra:IN） / 窪田晴男（G / パール兄弟） / DIE（Key / Ra:IN、hide with Spread Beaver）、ASAKI（G / ROLL-B DINOSAUR） / 三国義貴（Key / 原始神母） / 柏原克己（Dr / 原始神母）
DJ：Koki Abe Tiger（microsleep）
MC：Josh Surface
Produce：サエキけんぞう
Sound Produce：michiaki（Ra:IN）