全日本CDショップ店員組合の企画による音楽アワード「第14回CDショップ大賞2022」の入賞作品が発表された。

入賞作品は2021年に発売された邦楽の新譜の中から、全国各地域のCDショップ店員による投票で決定されたもの。今回はAwesome City Club「Grower」、Official髭男dism「Editorial」、折坂悠太「心理」、カネコアヤノ「よすが」、KID FRESINO「20,Stop it.」、Creepy Nuts「Case」、クリープハイプ「夜にしがみついて、朝で溶かして」、Kroi「LENS」、グソクムズ「グソクムズ」、Saucy Dog「レイジーサンデー」、STUTS & 松たか子 with 3exes「Presence」、sumika「AMUSIC」、SUPER BEAVER「アイラヴユー」、ずっと真夜中でいいのに。「ぐされ」、NEE「NEE」、日食なつこ「アンチ・フリーズ」、NiziU「U」、Hakubi「era」、Hump Back「ACHATTER」、マハラージャン「僕のスピな☆ムン太郎」、millennium parade「THE MILLENNIUM PARADE」、YOASOBI「THE BOOK」「THE BOOK 2」、WurtS「ワンス・アポン・ア・リバイバル」の24作品が選ばれた。

大賞作品は1月10日まで各地域のCDショップ店員により行われる最終投票で決定。「何回でも聴きたい素晴らしい作品＝#神アルバム（と呼べるような作品）」は赤賞、「新人の中で素晴らしいアルバム。店頭から全国に向けて発信出来るような賞をきっかけにブレイクが期待される“本当にお客様にお勧めしたい”作品」は青賞に選出される。大賞作品、その他の受賞作品の発表は3月上旬を予定している。

「第14回CDショップ大賞2022」入賞作品

・Awesome City Club「Grower」

・Official髭男dism「Editorial」

・折坂悠太「心理」

・カネコアヤノ「よすが」

・KID FRESINO「20,Stop it.」

・Creepy Nuts「Case」

・クリープハイプ「夜にしがみついて、朝で溶かして」

・Kroi「LENS」

・グソクムズ「グソクムズ」

・Saucy Dog「レイジーサンデー」

・STUTS & 松たか子 with 3exes「Presence」

・sumika「AMUSIC」

・SUPER BEAVER「アイラヴユー」

・ずっと真夜中でいいのに。「ぐされ」

・NEE「NEE」

・日食なつこ「アンチ・フリーズ」

・NiziU「U」

・Hakubi「era」

・Hump Back「ACHATTER」

・マハラージャン「僕のスピな☆ムン太郎」

・millennium parade「THE MILLENNIUM PARADE」

・YOASOBI「THE BOOK」

・YOASOBI「THE BOOK 2」

・WurtS「ワンス・アポン・ア・リバイバル」