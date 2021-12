グッズなどでおなじみの姿のスヌーピー＆ウッドストックを立体化！

コミック『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)のメインキャラ、スヌーピーのソフビフィギュアがメディコム・トイから発売される。友達のウッドストックもセットになっている。

スヌーピーはチャールズ・M・シュルツのコミック『ピーナッツ』の登場キャラ。世界的に有名なビーグル犬だ。日本では『ピーナッツ』というタイトルと同等以上にスヌーピーというキャラ名の方が有名である。ウッドストックはスヌーピーの友達である黄色い小鳥だ。

今回の「VCD SNOOPY & WOODSTOCK 1997 Ver.」は、商品名通り1997年に描かれたスヌーピーとウッドストックを立体化したもの。

スヌーピーは『ピーナッツ』開始当初は四足歩行で、もっと細長い体型をしていた。作者シュルツは2000年に没しているため、1997年のスヌーピーはほぼ最終形ということになる。現在グッズなどに使用されているのは、このタイプのスヌーピーが多い。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

VCD SNOOPY & WOODSTOCK 1997 Ver./メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年8月発売予定/1997年に描かれたスヌーピーとウッドストックを立体化したソフビフィギュア。スヌーピー全高約16センチ、ウッドストック全高約7センチ。

VCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)はメディコム・トイの展開するソフビフィギュア。一部可動部があるものもあるが、いわゆる「ソフビ人形」よりは固定フィギュアに近い性格のシリーズだ。

VCDではスヌーピー以外のアイテムもリリースされている。またメディコム・トイはVCD以外のフィギュアやスタチューも発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

Felix the Cat TM & (C) DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

MINI VCD FELIX THE CAT/メディコム・トイ/8800円(税込)/2022年5月発送予定/アニメ『FELIX THE CAT』(邦題『フェリックス』)のフィリックスをヴィンテージテイストでソフビフィギュア化。全高約17.5センチ。

(C) 2021 SANTASTIC! ENTERTAINMENT

VCD KAI/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2022年5月発送予定/漫画『TOKYO TRIBE2』の主人公・出口海がソフビフィギュアになって登場。全高約25センチ。

『TOKYO TRIBE2』はリアルな絵柄の作品だが、このフィギュアはデザイン的なアレンジが施されている。

2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s21)

PROP SIZE HAL 9000/メディコム・トイ/16万2800円(税込)/2022年5月発売予定/映画『2001:A Space Odyssey』(邦題『2001年宇宙の旅』)に登場するコンピューターHAL 9000を撮影用のプロップサイズで再現。全高約34.6センチ。

印象的な赤い光も特殊な構造のレンズを使用し発光可能。劇中では見えない背面部分も再現されている。ディスプレイ用専用ベース付。

(C) 2021 - Nicolas Buffe - All rights reserved

Nicolas Buffe Armor of SUPER POLIFILO STATUE ORIGINAL Ver./メディコム・トイ/10万7800円(税込)/2022年1月発売予定/アーティストのニコラ・ビュフが個展「ポリフィーロの夢」(2014年)で発表した作品を再現したアイテム。全高約38センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

BOTANIZE POT KHAKI(左)、BEIGE(中)、GRAY(右)/メディコム・トイ/各4180円(税込)/植物ショップBOTANIZE(ボタナイズ)のロゴがモールドされたABS樹脂製の植木鉢。カーキ、ベージュ、グレーの全3色。各全高約8センチ。

実際の植物用植木鉢としてだけではなく、「VCD Pachypodium Gracilius」シリーズの鉢部分の差し替えパーツとしても使える。

Botanize直営店舗 & ONLINE STORE(botanize.jp)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、Botanize:order@anea.jp

「VCD Pachypodium Gracilius」は、特になにかのキャラクターではない実在の塊根植物パキポディウム・グラキリスをソフビ化した異色のVCD。非常に人気の高いアイテムで、現時点でカラーバリエーションが本体9種、別売りの鉢のみが7種発売&発売予定となっている。

VCDで別カラー版が発売される例は以前にもあったが、9種というのは群を抜いて多い。しかも人気の高さから、まだバリエーションが続く可能性もある。今後の展開にも注目したい。

