歌手の平井大が28日、東京国際フォーラムで行われた『第72回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:30~23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

平井大

初出場で、「Stand by me, Stand by you.」を披露する平井。「2021年、週に1回リリースしたり、いろんなことがあったんですけど、それの総まとめということで、年の瀬にみんなで集まって音を出せるというのはすごいうれしい。心の底から楽しい時間にしたいと思っています」と意気込み、「歌を歌える、演奏できるだけですごく幸せなこと」と喜んだ。

今年を漢字一文字で表現すると「愛」。「いつも支えてくれるパートナーからの愛、お客様からの愛、いろんな愛に支えられて生きている。2021年に限らずですけど、毎年毎年たくさんの愛に支えられているなと思います」としみじみと語った。

今年の『紅白歌合戦』は2年ぶりに有観客で開催。例年会場としてきたNHKホールが改修中のため、東京国際フォーラムでの開催となる。今年のテーマは「Colorful~カラフル~」。司会は、俳優の大泉洋、女優の川口春奈、同局の和久田麻由子アナウンサーが務める。なお、川口は紅白初司会、大泉は昨年、白組司会を務めており、2回目となる。

