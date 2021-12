軽キャンプが映える顔！　ダムド、スズキ エブリイとスペーシア ギアの新作ボディキットをCG画像で先行公開

ダムドは2021年12月28日、2022年発売予定のスズキ車新作ボディキット、DAMD SPACIA GEAR NOMAD(ダムド スペーシアギア ノマド)/DAMD EVERY & EVERY WAGON little D.(ダムド エブリイ & エブリイワゴン リトル・ディー)2台のCG画像を先行公開した。

昨今のアウトドアブームや軽キャンプ需要に映えるカスタムとして、クラシック&アウトドアテイストを盛り込んだ2台の新作ボディキットを開発。ファッションとしても楽しめるニューレトロスタイルの提案だ。

DAMD SPACIA GEAR NOMAD

アクティブなライフスタイルをサポートするスペーシアギアをベースに、「カジュアルにソトアソビを。」をテーマに自然体で気張らないアウトドアスタイルを提案。ゆるめな軽SUVハイトワゴンとして、2022年3月の発売を予定している。

DAMD EVERY & EVERY WAGON little D.

2019年発表のジムニー用ボディキットを皮切りに、ダムド製ボディキットのなかでも無骨&レトロデザインで特に人気が高い「little.D」(つまり小さなディフェンダー)。そのシリーズ第三弾のアイテムとして、エブリイが持つ圧倒的な積載量と利便性で軽キャン/車中泊/釣り/サーフィンなど、さまざまなアウトドアライフに応えられるlittle.Dのバン仕様。2022年初夏の発売を目指して開発中だ。

