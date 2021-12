アニメ「蒼穹のファフナー」の新作スピンオフアニメ「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」の制作が決定した。

これは本日12月27日に開催されたシリーズ完結記念イベント「蒼穹のファフナー FINAL Fes in パシフィコ横浜 <Day1>総士生誕祭2021」で伝えられたもの。この日のイベントには皆城総士役の喜安浩平、真壁一騎役の石井真、遠見真矢役の松本まりか、日野美羽役の諸星すみれ、近藤剣司役の白石稔、近藤咲良役の新井里美、鏑木彗役の小野賢章、水鏡美三香役の石川由依、真壁史彦役の田中正彦、溝口恭介役の土師孝也、堂馬広登役の佐々木望、羽佐間カノン役の小林沙苗が出演。「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」の制作決定はイベント終盤に、サプライズで発表された。

「BEHIND THE LINE」は1話完結のアニメで、2017年に行われた「皆城総士生誕祭2017」で制作を約束していた“平和なスピンオフ”に当たる作品とのこと。詳細は後日発表される。なお本日のイベントの模様は、2022年1月10日23時59分までアーカイブ配信で見ることができる。

さらに3月16日には、今年11月より劇場先行上映された「蒼穹のファフナー THE BEYOND」第10話から第12話までを収録したBlu-ray / DVD第4巻の発売も決定。本編のほか、イベント内にて公開された「石井真 秘密の函館紀行」やangelaによる第4弾EDテーマ「今を、生きる為に」、第5弾EDテーマ「過ぎ去りし日よ」、第12話挿入歌「Shangri-La ~THE BEYOND~」も収録される。あわせて真壁一騎と2人の皆城総士が描かれたジャケットもお目見えした。

