山本崇一朗原作によるTVアニメ「からかい上手の高木さん」第1期・第2期をまとめた総集編が、2022年1月1日よりdアニメストアほか各種配信サイトにて順次配信される。
「からかい上手の高木さん」は思わせぶりな女子中学生の高木さんに翻弄される男子・西片の受難を描いた青春コメディ。2022年1月7日よりTVアニメ第3期が放送される。総集編には、原作コミック第1話かつ、TVアニメ第1期の最初のエピソードでもある「消しゴム」から、第2期最終回の「夏祭り」までがギュッと凝縮されて収められた。アニメ第3期の放送までに、これまでの物語を振り返ってみては。なお、TVアニメ第3期の配信も1月7日にスタートすることが決定した。
アニメ「からかい上手の高木さん」総集編配信サービス一覧
dアニメストア、ディズニープラス、Amazon Prime Video、バンダイチャンネル、Hulu、Paravi
TVアニメ「からかい上手の高木さん3」
放送情報
MBS・TBS系列全国28局ネット：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:25～
J:テレ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日25:00～
AT-X：2022年1月8日（土）より毎週土曜日21:00～
配信情報
ディズニープラス、Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、ムービーフルplus、ABEMA、ひかりTV、Paravi、ビデオマーケット、Rakuten TV、Google Play、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、FOD
スタッフ
原作：山本崇一朗『からかい上手の高木さん』『あしたは土曜日』（小学館「ゲッサン」刊）
監督：赤城博昭
脚本：福田裕子、伊丹あき、加藤還一
キャラクターデザイン：高野綾
アニメーション制作：シンエイ動画
オープニング主題歌：大原ゆい子（TOHO animation RECORDS）
キャスト
高木さん：高橋李依
西片：梶裕貴
ミナ：小原好美
ユカリ：M・A・O
サナエ：小倉唯
中井：内田雄馬
真野：小岩井ことり
高尾：岡本信彦
木村：落合福嗣
浜口：内山昂輝
北条：悠木碧
田辺先生：田所陽向
※高野綾の高ははしごだかが正式表記。
(c)2022 山本崇一朗・小学館／からかい上手の高木さん３製作委員会