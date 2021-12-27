山本崇一朗原作によるTVアニメ「からかい上手の高木さん」第1期・第2期をまとめた総集編が、2022年1月1日よりdアニメストアほか各種配信サイトにて順次配信される。

「からかい上手の高木さん」は思わせぶりな女子中学生の高木さんに翻弄される男子・西片の受難を描いた青春コメディ。2022年1月7日よりTVアニメ第3期が放送される。総集編には、原作コミック第1話かつ、TVアニメ第1期の最初のエピソードでもある「消しゴム」から、第2期最終回の「夏祭り」までがギュッと凝縮されて収められた。アニメ第3期の放送までに、これまでの物語を振り返ってみては。なお、TVアニメ第3期の配信も1月7日にスタートすることが決定した。

アニメ「からかい上手の高木さん」総集編配信サービス一覧

dアニメストア、ディズニープラス、Amazon Prime Video、バンダイチャンネル、Hulu、Paravi

TVアニメ「からかい上手の高木さん3」

放送情報

MBS・TBS系列全国28局ネット：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:25～

J:テレ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日25:00～

AT-X：2022年1月8日（土）より毎週土曜日21:00～

配信情報

ディズニープラス、Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、ムービーフルplus、ABEMA、ひかりTV、Paravi、ビデオマーケット、Rakuten TV、Google Play、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、FOD

スタッフ

原作：山本崇一朗『からかい上手の高木さん』『あしたは土曜日』（小学館「ゲッサン」刊）

監督：赤城博昭

脚本：福田裕子、伊丹あき、加藤還一

キャラクターデザイン：高野綾

アニメーション制作：シンエイ動画

オープニング主題歌：大原ゆい子（TOHO animation RECORDS）

キャスト

高木さん：高橋李依

西片：梶裕貴

ミナ：小原好美

ユカリ：M・A・O

サナエ：小倉唯

中井：内田雄馬

真野：小岩井ことり

高尾：岡本信彦

木村：落合福嗣

浜口：内山昂輝

北条：悠木碧

田辺先生：田所陽向

※高野綾の高ははしごだかが正式表記。

(c)2022 山本崇一朗・小学館／からかい上手の高木さん３製作委員会