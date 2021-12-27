Base Ball Bearが12月31日に開催される東京のライブハウス・下北沢GARAGEのラストイベントに出演することが発表された。
12月31日をもって閉店することが決定している下北沢GARAGE。ラストイベントのタイトルは「Our House Welcome Home -さよなら2021-」で、本日12月27日と29日、30日、31日に開催される。
27日にはエスキベル、I Saw You Yesterday、Newdums、Salan、Jan fluが出演し、オープニングアクトはSANABAGUN.が務める。29日には鹿の一族、Cruyff、BUGY CRAXONE、deronderonderon、柳瀬二郎（betcover!!）、THE THROTTLE、Khaki、Ryo Makino and The Undertakers、uri gagarn、30日には水野創太、RISA COOPER、濱野夏椰（Gateballers）、金子駿平、エルモア・スコッティーズ、Subcity（JAZZLETTER）、Muddy Days、QPLO、synker、31日にはエンヤコーラーズ、Hocori、木下貴斗、ハレオサム、からくりごっこ、BurnQue、Art Building、渡會将士（brainchild's）、Base Ball Bearらが出演。QPLOのステージにはSTAP Sigh Boysがゲスト参加する。
会場1日券はLivePocketと店頭で販売されているほか、メールでも予約を受付中。本イベントは全公演ともにLivePocketで無料生配信が行われるが、Base Ball Bearのステージに関しては配信未定となっている。
Our House Welcome Home -さよなら2021-
12月27日（月）東京都 下北沢GARAGE
＜出演者＞
エスキベル / I Saw You Yesterday / Newdums / Salan / Jan flu
オープニングアクト：SANABAGUN.
配信URL：https://t.livepocket.jp/e/qmuyx
12月29日（水）東京都 下北沢GARAGE
＜出演者＞
鹿の一族 / Cruyff / BUGY CRAXONE / deronderonderon / 柳瀬二郎（betcover!!） / THE THROTTLE / Khaki / Ryo Makino and The Undertakers / uri gagarn
配信URL：https://t.livepocket.jp/e/244ue
12月30日（木）東京都 下北沢GARAGE
＜出演者＞
水野創太（band set） / RISA COOPER / 濱野夏椰（Gateballers） / 金子駿平（band set） / エルモア・スコッティーズ / Subcity（JAZZLETTER） / Muddy Days / QPLO（guest : STAP Sigh Boys） / synker
配信URL：https://t.livepocket.jp/e/hthrg
12月31日（金）東京都 下北沢GARAGE
＜出演者＞
エンヤコーラーズ / Hocori / 木下貴斗 / ハレオサム（Acoustic Set） / からくりごっこ / BurnQue / Art Building / 渡會将士（brainchild's）（and more guest） / Base Ball Bear / and more
配信URL：https://t.livepocket.jp/e/kgcwd