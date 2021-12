Base Ball Bearが12月31日に開催される東京のライブハウス・下北沢GARAGEのラストイベントに出演することが発表された。

12月31日をもって閉店することが決定している下北沢GARAGE。ラストイベントのタイトルは「Our House Welcome Home -さよなら2021-」で、本日12月27日と29日、30日、31日に開催される。

27日にはエスキベル、I Saw You Yesterday、Newdums、Salan、Jan fluが出演し、オープニングアクトはSANABAGUN.が務める。29日には鹿の一族、Cruyff、BUGY CRAXONE、deronderonderon、柳瀬二郎(betcover!!)、THE THROTTLE、Khaki、Ryo Makino and The Undertakers、uri gagarn、30日には水野創太、RISA COOPER、濱野夏椰(Gateballers)、金子駿平、エルモア・スコッティーズ、Subcity(JAZZLETTER)、Muddy Days、QPLO、synker、31日にはエンヤコーラーズ、Hocori、木下貴斗、ハレオサム、からくりごっこ、BurnQue、Art Building、渡會将士(brainchild's)、Base Ball Bearらが出演。QPLOのステージにはSTAP Sigh Boysがゲスト参加する。

会場1日券はLivePocketと店頭で販売されているほか、メールでも予約を受付中。本イベントは全公演ともにLivePocketで無料生配信が行われるが、Base Ball Bearのステージに関しては配信未定となっている。

Our House Welcome Home -さよなら2021-

12月27日(月)東京都 下北沢GARAGE

<出演者>

エスキベル / I Saw You Yesterday / Newdums / Salan / Jan flu

オープニングアクト:SANABAGUN.

配信URL:https://t.livepocket.jp/e/qmuyx



12月29日(水)東京都 下北沢GARAGE

<出演者>

鹿の一族 / Cruyff / BUGY CRAXONE / deronderonderon / 柳瀬二郎(betcover!!) / THE THROTTLE / Khaki / Ryo Makino and The Undertakers / uri gagarn

配信URL:https://t.livepocket.jp/e/244ue



12月30日(木)東京都 下北沢GARAGE

<出演者>

水野創太(band set) / RISA COOPER / 濱野夏椰(Gateballers) / 金子駿平(band set) / エルモア・スコッティーズ / Subcity(JAZZLETTER) / Muddy Days / QPLO(guest : STAP Sigh Boys) / synker

配信URL:https://t.livepocket.jp/e/hthrg



12月31日(金)東京都 下北沢GARAGE

<出演者>

エンヤコーラーズ / Hocori / 木下貴斗 / ハレオサム(Acoustic Set) / からくりごっこ / BurnQue / Art Building / 渡會将士(brainchild's)(and more guest) / Base Ball Bear / and more

配信URL:https://t.livepocket.jp/e/kgcwd