12月31日(金)に放送される「第72回NHK紅白歌合戦」の曲順が発表された。

トップバッターを飾るのは紅組のLiSA。前半は松平健の特別企画「マツケンサンバII」で締めくくられる。今年の白組トリは福山雅治が、大トリは紅組のMISIAが務める。

また番組内の新たな企画も明らかに。上白石萌音は「夜明けをくちずさめたら」を、かてぃんこと角野隼斗のピアノ演奏によるスペシャルバージョンで披露する。三山ひろしの恒例けん玉企画には松蔭寺太勇(ぺこぱ)、DJ KOO、ムックが参戦。薬師丸ひろ子の「Woman“Wの悲劇”より」は東京フィルハーモニー交響楽団の演奏で披露され、ピアノ演奏とオーケストラアレンジは松任谷正隆が務める。

第72回NHK紅白歌合戦 曲順

前半

LiSA「明け星」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

DISH//「猫」

NiziU「Take a picture」

山内惠介「有楽町で逢いましょう」

櫻坂46「流れ弾」

YOASOBI with ミドリーズ「ツバメ」

Awesome City Club「勿忘」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

日向坂46「君しか勝たん」

純烈「君がそばにいるから」

SixTONES「マスカラ」

天童よしみ「あんたの花道~ブラバンSP~」

KAT-TUN「Real Face #2」

上白石萌音「夜明けをくちずさめたら」

King & Prince「恋降る月夜に君想ふ」

milet「Fly High」

まふまふ「命に嫌われている。」

水森かおり「いい日旅立ち」

Snow Man「D.D.」

松平健「マツケンサンバII」

後半

~明日への勇気をくれる歌~ 東京都交響楽団 LiSA 高橋洋子

AI「アルデバラン」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

BiSH「プロミスザスター」

三山ひろし「浮世傘 ~第5回 けん玉世界記録への道~」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

ケツメイシ「ライフイズビューティフル」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

millennium parade×Bell(中村佳穂)「U」

宮本浩次「夜明けのうた」

乃木坂46「きっかけ」

細川たかし「望郷じょんから」「北酒場」

坂本冬美「夜桜お七」

藤井風「きらり」

YOASOBI「群青」

鈴木雅之「め組のひと 2021紅白ver.」

ゆず「虹」

星野源「不思議」

あいみょん「愛を知るまでは」

BUMP OF CHICKEN「なないろ」

さだまさし「道化師のソネット」

東京事変「緑酒」

薬師丸ひろ子「Woman“Wの悲劇”より」

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」

氷川きよし「歌は我が命」

布袋寅泰「さらば青春の光<紅白SP>」

福山雅治「道標 ~紅白2021ver.~」

MISIA「明日へ 2021」

NHK総合「第72回NHK紅白歌合戦」

2021年12月31日(金)19:30~23:45

※中断ニュースあり

※ほかBS4K、BS8K、NHKラジオ第一で放送