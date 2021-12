DEAN FUJIOKA、全国ツアーのプレイリストアルバムをリリース

DEAN FUJIOKAが、全国ツアー「DEAN FUJIOKA "Musical Transmute" Tour 2021」のプレイリストアルバム『Musical Transmute』を2021年12月27日にデジタルリリースした。

最終公演を12月26日に大阪・オリックス劇場にて開催。自身最大規模となる18都市20公演の全国ツアーを完遂した。本ツアーは、2019年に行われた「Born To Make History」以来、そして昨年予定されていたアジアツアーの開催断念も経て行われた。

最新アルバムタイトルでもある"Transmute"には、「現代の混沌とした世の中で、予測不能な将来を生き抜くために”変異”していくことが大切である」というメッセージが込められている。今回のツアーもコロナ禍により、計画していたものが幾度となく変更を余儀なくされ、有観客ではあるものの、感染対策の一環として、観客が声を出せないなど、様々な制約があった。

photo by Yukitaka Amemiya

今回のツアーはDEAN自ら脚本を書き、ミュージカルや歌劇といったこれまでの自身の音楽ライブにはなかった要素を取り入れたライブ。俳優としても活躍するDEANだからこそ描けるシナリオであり、さらに、香港、台北、ジャカルタなど、言語や文化が違う様々な環境下でも常に最悪の想定をしながらベスト尽くすことで生き抜いてきたDEANを中心に、「劇団トランスミュート」と名付けられたバンドメンバーと新たなライブパフォーマンスの可能性を提示した全国ツアーとなった。

ライブでは、最新曲「Runaway」や「Shelly」、「Searching For The Ghost」、「Echo」などの既発曲に加え、「Spin The Planet」。「Sukima」。「Missing Piece」などアルバム収録の新曲。また、「Neo Dimension」「。History Maker 2021」など、リアレンジされた楽曲も含め全22曲を披露。ライブパフォーマンスだけでなく、ミュージカルや歌劇のような演出が加わることで、音楽ライブでありながらも、新たな体験型ライブとして観客を魅了した。

<リリース情報>

DEAN FUJIOKA

プレイリストアルバム『Musical Transmute』

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_MusicalTransmute

=収録曲=

1. Neo Dimension

2. Take Over

3. Shelly

4. Made In JPN

5. Searching For The Ghost

6. Follow Me

7. Sayonara

8. One Last Sweet Talk

9. Sakura

10. Midnight Messenger - mabanua REMIX

11. Go The Distance - JP Ver.

12. Plan B

13. Echo

14. Accidental Poet

15. Legacy

16. Sukima

17. Missing Piece

18. Runaway

19. Spin The Planet

20. Permanent Vacation 〜HITM Ver.〜

21. History Maker 2021

22. My Dimension - Musical Transmute Ver.

DEAN FUJIOKA Official Site:http://www.deanfujioka.net