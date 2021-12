「もしも村上春樹がビルのオーナーだったら…」“エレベーター”の中でどんな音楽を流す？ラジオ番組「村上RADIO」で村上DJが選曲！

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。12月26日(日)の放送は「村上RADIO~素敵なエレベーター・ミュージック~」と題して、「もしも村上春樹がビルのオーナーだったら、エレベーターの中でどんな音楽を流すのか?」というユニークな企画をお届けしました。エレベーター内に流れる音楽はイージーリスニングが定番ですが、村上春樹さんがビルのオーナーだったら、エレベーターでどんな音楽を流すのか……? 村上さんの小説のなかに登場するエレベーターの情景で流れる楽曲をはじめ、どこか聞き覚えのある曲をオンエア。この記事では前半2曲についてお話された概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。(*「ミスター・ロンリー」が流れて……)(*)TOKYO FMの深夜の音楽番組「ジェット・ストリーム」の冒頭に流れるテーマ曲「村上RADIO」。これ、ほんとに「村上RADIO」です。決して別の番組ではありません。テーマ音楽はいつもとちょっと違っていますけど、れっきとした「村上RADIO」です。“遠い地平線が消えて、深々とした夜の闇に心を休めるとき……”じゃなくって「村上RADIO」、今日は「素敵なエレベーター・ミュージック」というテーマでお送りします。エレベーター・ミュージックは、よくエレベーターのなかでかかっているBGMのことです。一般的には「毒にも薬にもならない音楽」というあまりよくない意味で使われていますが、今日は「もし僕が7階建てのビルを一棟持っていたら、そのエレベーターの中でどんな素敵な音楽を流そうか」というコンセプトで、プログラムをこしらえました。さて、どんな曲がかかるでしょうね。なかなか予測がつきませんよね。お楽しみに。その合間に、みなさんからのメールをぼちぼちご紹介します。最初の曲は、1974年にシンガーソングライター、ジム・クロウチが歌ってヒットさせた「I'll Have To Say I Love You In A Song」。歌に託してしか、君にアイ・ラブ・ユーって言えないんだ。でも気の毒なことに、この曲がヒットした前の年に、クロウチさんは飛行機事故で亡くなってしまいました。この曲を「ロニー・アルドリッチと彼の2台のピアノwithロンドン・フェスティバル・オーケストラ&コーラス」という長い名前の団体が演奏します。1960年代にはかなり人気のあったイギリスの楽団です。なかなかいいアレンジメントなんです、これ。エレベーターに乗っているつもりで聴いてください。<収録中のつぶやき>この手の曲って、何かしながら聴くことは多いけど、ちゃんと真面目に聴くことってまずないですよね。この前、「僕の小説に出てくる音楽」のリクエストを募集したとき、小説『ダンス・ダンス・ダンス』で、ホテルのエレベーターでかかっていた「恋は水色」をかけてほしいというものがありました。静岡県の「ウユニでラジオ体操」さん「エレベーターを降りたらそこは、世の闇を全部集めたような暗闇の世界だった、というのが衝撃的でした。エレベーターに乗るたびに、自分が違う世界に踏み込むのではないかとドキドキします」ということです。そうですね、できるだけ気をつけてエレベーターに乗ってください。変なところに行っちゃわないように。おかけしましょう、「恋は水色」。でも今日はお馴染みのポール・モーリア・オーケストラではなく、ギターのガボール・ザボの演奏で聴いてください。エレベーター音楽というには、ちょっとサイケデリック過ぎるかもしれませんけど、たまにはこういうのもいいでしょう。「すごく静かなエレベーターだな、と僕は思った。あの喘息もちみたいな昔のいるかホテルのエレベーターとはずいぶん違う。僕は中に入って、16のボタンを押した。ドアが音もなく閉まり、微かな移動の感覚があり、またドアが開いた。十六階だった。でも十六階は彼女が言っていたような暗闇ではなかった。ちゃんと光がついて、天井からはやはり『恋は水色』が流れていた。何の臭いもしなかった。僕は試しに十六階を端から端まで歩いてみた。十六階は十五階とまったく同じ作りだった。廊下はくねくねと折れ曲がり、どこまでも客室がつづき、その間に自動販売機を集めたスペースがあり、何台か客用のエレベーターがあった。ドアの前にルーム・サービスの夕食の皿がいくつか出してあった。カーペットは深い赤で、柔らかく上質だった。足音も聞こえない。あたりはしんと静まり返っていた」(『ダンス・ダンス・ダンス(上)』より)<番組概要>番組名:村上RADIO~素敵なエレベーター・ミュージック~放送日時:12月26日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/