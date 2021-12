浅野いにおが、スマートフォン向けゲームアプリ「Pokémon GO」の5周年を記念した広告用のイラストを手がけた。広告は本日12月26日から2022年1月2日まで東京・JR新宿駅改札内の中央通路に掲示されている。

広告では「360° Playground」をビジュアルコンセプトに、360度の景色を1枚に落とし込んだ、5人のクリエイターによるイラストを使用。地球のすべての場所が冒険の舞台である「Pokémon GO」の“ワクワク感”が表現されている。浅野のほかにはアカサカハル、SUSHIO、TAO、田中寛崇が参加。浅野のイラストにはピカチュウ、ケロマツ、ナエトルをはじめとしたさまざまなポケモンと、キャラクターたちが描かれた。

広告はJR新宿駅改札内の中央通路など、東京、大阪、愛知、福岡という4都府県の計8カ所に順次掲出されていく。さらに2022年1月1日の読売新聞朝刊の見開き一面には、地域ごとに異なる広告イラストを掲示。浅野のイラストは大阪版に掲載される。

「Pokémon GO」5周年記念広告

期間:2021年12月27日(月)~2022年1月2日(日)

場所:東京都 新宿スーパーラッピング(JR新宿駅改札内中央通路)



期間:2022年1月10日(月)~2022年1月16日(日)

場所:東京都 新宿ウォール456プレミアム(JR新宿駅改札外東西自由通路)



期間:2022年1月3日(月)~2022年1月9日(日)

場所:大阪府 Osaka Metro 梅田プレミアムPlus(Osaka Metro御堂筋線梅田駅上りホーム)



期間:2021年12月27日(月)~2022年1月9日(日)

場所:愛知県 名古屋地下鉄名古屋駅ビッグウォールAセット(名古屋市営地下鉄名古屋駅東山線ホーム)



期間:2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)

場所:福岡県 西鉄福岡(天神)駅 プレミアムスクリーンTENJIN



期間:2022年1月10日(月)~1月16日(日)

場所:東京都 池袋ラウンドワイドボード、東京都 東京メトロ池袋プレミアムセット(どちらも東京メトロ池袋駅地下1階)



期間:2021年12月27日(月)~2022年2月26日(土)

場所:東京都 ポケモンセンターメガトウキョー

(c)2021 Niantic, Inc. (c)2021 Pokémon. (c)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.