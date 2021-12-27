アイドルユニット#2i2の森嶋あんりが12月25日に自身のツイッターを更新。クリスマスショットを公開した。

  • 森嶋あんり(@anchuu_122)

森嶋は「Merry X'mas」と添えて、クリスマスショットを投稿。ファンからは「色が可愛い」「何これ素敵」「青サンタすごく綺麗だね」などのコメントが寄せられた。

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