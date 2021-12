スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「リベンジ!クレバーな雪合戦」が開催されている。

イベント「リベンジ!クレバーな雪合戦」では、「★3[奥義!銀花一閃]明石真秀」が登場する。開催期間は12月31日20:59まで。さらに、イベント連動キャンペーンとして、メイン6ユニットが紅組と白組に分かれて雪合戦をプレイする「紅白雪合戦」が開催。

そして、「リベンジ!クレバーな雪合戦」ガチャが同時開催され、「★4[斉射!巨大にょちお砲] 大鳴門むに」「★4[必殺!豪雪ガトリング] 竹下みいこ」「★3[迎撃!雪落しのクナイ] 白鳥胡桃」が登場している。そのほか、2021年6月に開催された「グルミク×『ごちうさ』コラボ」の描き下ろしイラストを使用したメンバーが期間限定で再登場している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C) Koi・芳文社/ご注文はBLOOM製作委員会ですか?