オンラインカプセルトイ販売サービス「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」に『バンドリ!』新商品が登場する。

「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」は、オンライン上で楽しめるカプセルトイ販売サービス。第2弾として今回は『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』から「CiRCLE会員証風アクリルキーチェーン vol.2(全35種)」が登場する。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY