昭和レトロ感あふれすぎるマジンガーZのソフビが登場！

昭和の香りを感じさせるマジンガーZのレトロソフビが、メディコム・トイからリリースされる。

レトロソフビとは「レトロデフォルメ」と呼ばれるスタイルで作られたソフビのことである。

ソフビ人形の草創期である1960~70年代に作られたソフビは、テレビ画面のプロポーションを正確には再現しておらず、頭の大きい低頭身で各部が丸っこく、幼児を思わせるプロポーションをしているものが多かった。

また彩色の再現度も低く、塗装箇所の省略や、マスキングせず大雑把に塗装されたり、映像作品と全然カラーリングになっている場合もあった。

こうした草創期のソフビは原作再現度という意味ではレベルの低いものだが、むしろそうしたおおらかさや懐かしさに魅力を感じる人も存在した。それらの人が作り手に回り、現代に草創期風のテイストで作ったソフビがレトロソフビだ。

しかしそうは言っても時は21世紀、平成を過ぎて令和である。見る方も作る方も感覚はアップデートされている。レトロソフビとして扱われるソフビの中にも、頭身が割と高いもの、造形がシャープなもの、塗り分けが原作に忠実でカッチリしているものは少なくない。

だが今回リリースされる「MCT マジンガーZ (2期)」は、70年代玩具を思わせる頭身バランス、独自解釈で追加された鋲のディテール、大胆に省略された手足の塗装、原作と異なる顔の塗り分けなど、あふれんばかりの昭和テイストが盛り込まれている。

レトロソフビの、まさに「レトロ」の部分に魅力を感じる人なら見逃せないアイテムだろう。

(C) 永井豪/ダイナミック企画

MCT マジンガーZ (2期) /メディコム・トイ/9900円(税込)/2022年5月発送予定/『マジンガーZ』の主役ロボットをレトロデフォルメで立体化。「MCT」は「メディコム・トイ」を指す。全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年12月24日(金)00:00から022年1月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

メディコム・トイでは、マジンガーZ以外にもレトロソフビやアーティスト系のオリジナルソフビなどを発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

トカゲロン(クリア新色)+トカゲロン(ミニソフビ)、ジシャクイノシシ、仮面ライダーZX(十字手裏剣Ver.)/メディコム・トイ/1万1000円(左2点セット)、8580円(中)、9680円(右)(全て税込)/2022年4月下旬発送予定/東映特撮作品のヒーローや敵キャラなどをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。今回は『仮面ライダー』のショッカー怪人、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人、『仮面ライダーZX』の主役ライダーをラインナップ。各全高約24センチ(ミニソフビのみ全高約10センチ)。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年12月24日(金)00:00から022年1月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 石森プロ・東映 (C)さいとう・たかを・東映

シードラゴンⅡ世、イモリゲス、アンモナイルゲ/メディコム・トイ/各4950円(税込)/2022年4月下旬発送予定/こちらはミドルサイズで展開する「東映レトロソフビコレクションM」の新作。「仮面ライダー」のショッカー怪人2体と、『超人バロム・1』のドルゲ魔人をラインナップ。全高約15センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年12月24日(金)00:00から022年1月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1973(『ゴジラ対メガロ』版)/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2022年3月発送予定/ソフビ作家・安楽安作の新作レトロソフビ。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年12月24日(金)00:00から2022年1月10日(月)23:59まで注文を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) SAKINA

コンプライアンスウサギ(2期)/メディコム・トイ/5500円(税込)/2022年5月発送予定/アイドル頓智気さきながデザインしたオリジナルソフビ。今回のカラーは茶肌ピンク水着。全高約18.5センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年12月24日(金)00:00から022年1月31日(月)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

コンプライアンスウサギは、メディコム・トイがプロデュースしプレステージが販売するカプセルトイ「VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)」にもデフォルメ版がラインナップされている。そちらは白肌青水着、茶肌ピンク水着、緑肌赤水着、肌色肌橙水着、ピンク肌白水着の5色バリエーションがあった。

単独ソフビ版の第1期は白肌青水着だったので、今後もシリーズが続く際はVAG版のカラーリングが踏襲されていくのかもしれない。もちろん、全然別の新カラーになる可能性もある。

