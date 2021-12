DEZERT・SORA「つらいこともいっぱいあったんですよね…」DANGER CRUEに所属してからの“変化”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月25日(土)の放送では、4人組バンド・DEZERTからSORAさん(Dr)が登場! 年末に開催される「JACK IN THE BOX 2021」についてお伺いしました。

DANGER CRUE設立40周年を記念したイベント「DANGER CRUE 40th Anniversary JACK IN THE BOX 2021 supported by MAVERICK DC GROUP」が、12月27日(月)に日本武道館で開催されます。

逹瑯:今回の「JACK IN THE BOX 2021」のテーマが、“原点回帰をノスタルジックに。そして次世代へのエールを!”ということなんですけども、まぁねぇ……(DANGER CRUE設立から)40年という長い道のりのなかでいろいろあったわけですけども、(DEZERTは)何年ぐらい関わった?

SORA:所属してからは……来年で4年です。

逹瑯:そんなもんか。どうだった?

SORA:いろいろありましたね。所属する前は、バイトだったり、音楽以外のこともやりながらバンドをやっていたんですよ。でも、所属して音楽・バンドだけにフォーカスしていったら、(逆に)つらいこともいっぱいあったんですよね。

それまでは、バイトとかが良い気分転換になって(つらいことに)逃げられていたと思うんですけど、音楽だけになるとみんながよりストイックになるから、“ここを乗り越えたら、たぶん何かが見えるんだろうな”と思いながら続けているし、これからも続けられると思っているので。

逹瑯:ずっと続くよ(笑)。

逹瑯・SORA:ハハハハハ(笑)!

SORA:まぁでも、今は音楽だけに向き合い続けるマインドに“なれている”というか“なりたいな”って思えているので、いい感じかなって思っています。

そんなDEZERTは、「JACK IN THE BOX 2021」でアルルカンの暁さん(Vo)、キズの来夢さん(Vo)と「DEZERT feat.暁(アルルカン) / 来夢(キズ)」としてコラボ出演が決定! このメンバーになった経緯は?

SORA:そもそもDEZERT(のメンバー)って、あまり友達がいないんですね。そんななかで“ゲストを呼べ!”ってなったときに、毎回「じゃあSORAくん(呼んできて)」みたいな雰囲気になるんですよ。僕はけっこう友達も多いので(笑)。それで、「JACK IN THE BOX」って、おもちゃ箱を開けたようなワクワクするイベントだと思ったんですよ。

そんななかで、俺ら世代だと、アルルカンやキズと一緒のステージに立てたら面白いかなと思って、千秋(DEZERT/Vo)がこの2人に声をかけてくれて実現した感じですね。

逹瑯:ねぇ。我々世代の“ヴィジュアル系御三家”と言ったら……。

SORA:MUCC、MERRY、蜉蝣(カゲロウ)みたいな。そのテンションの俺ら世代の感じかなって、個人的には思いますね。

◎12月25日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、lynch.(リンチ)から葉月さん(Vo)が登場します! どうぞお楽しみに!

<番組概要>

番組名:JACK IN THE RADIO

放送日時:毎週土曜25:30~26:00

パーソナリティ:逹瑯(MUCC)

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack