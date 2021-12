LiSA「私に歌わせてくれるんですか!?」音楽番組でも披露した大好きなクリスマスソング

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。おすすめのクリスマスソングと、音楽番組で披露したクリスマスソングにまつわる思い出を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」12月22日(水)放送分)すっごいクリスマスを感じる、ベタベタな曲なんですけど。こちらは2019年にFNS(歌謡祭)さんで、日本語バージョン(「サンタが街にやってくる」)を大原櫻子さん、欅坂46さんと一緒に歌ったんです。そのときに、「あ、好きな曲来た!」、「私に好きな曲歌わせてくれるんですか!?」みたいな気持ちですごく嬉しかったですね。FNSといえば、クリスマスソング・メドレーに参加させてもらうことも多くて。2018年には倖田來未さんとmiwaさんと、ドリカム(DREAMS COME TRUE)さんの「雪のクリスマス」を歌わせてもらいましたね。倖田來未さんとは、そこで初めてお会いしたんです。もともと大好きな方だったので本当にすごく嬉しかったんですけど、それを本番まで言わなかったんですよ。すっごく好きなこともファンクラブ入ってることも、本番までずっと言わなくて……。リハーサルでもすっごくドキドキしたんですけど、「ファンが混ざって歌うって嫌かな……?」って思って言わなかったんです(笑)。でも、本番で心が漏れて言ったらめちゃめちゃ喜んでくれて、そこからすごくよくしてもらっています。こんな感じでクリスマスにはいろんな思い出があるんですけど、そのなかでも「Santa Claus Is Coming to Town」は大好きな楽曲なんです。いろんな方が歌っているんですけど、ジェシー・Jさんが歌う「Santa Claus Is Coming to Town」を聴いたときに、「こんなふうに歌いたい!」って思って、私も日々練習しております。いつかジェシー・Jさんバージョンで歌える日が来るといいな〜と思います(笑)。このほかには、B’z「いつかのメリークリスマス」、JUDY AND MARYの「クリスマス」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/