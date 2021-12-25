コミック電撃だいおうじVol.100（KADOKAWA）が、本日12月25日発売された。100号目を記念して今号には小冊子「アニバーサリーだいおうじ」が付属している。

小冊子「アニバーサリーだいおうじ」には、だいおうじ初登場の作家も含む6人が読み切りを執筆。サスケ「わたくしの女神様」、若林稔弥「執事の推し事」、野際かえで「かくしあじ」、水あさと「寿司屋VSお嬢様」、大沖「へんなくらしに」、ハトポポコ「ドリフト」という作品が収められた。