安彦良和が完全監修した展覧会「安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」の開催を記念し、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の上映および安彦のトークイベントが、2022年1月22日と2月19日に埼玉・ところざわサクラタウンのジャパンパビリオンホールBで開催される。

イベントは両日ともに昼夜2部制。「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」は全6章が全4回にわけて上映される。チケットは各回ごとにデザインや色が異なる特典Tシャツ付き。本日12月25日よりセブンチケットで販売される。

また展覧会のグッズも一部公開に。一合枡、湯呑、ポストカードセット、アクリルキーホルダー、マグカップがラインナップされた。さらに入場特典として、安彦描き下ろしの複製色紙を用意。複製色紙の絵柄は1月22日から2月18日までの前期と、2月19日から3月21日までの後期で変わる。

「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」上映&安彦良和トークイベント

場所:埼玉県 ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールB

2022年1月22日(土)

昼の部:開場12:00、開演12:30

上映内容:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル」「機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア」

特典:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル」キービジュアル使用Tシャツ(白)



夜の部:開場15:30、開演16:00

上映内容:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起」「機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜」

特典:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル」キービジュアル使用Tシャツ(青)

2022年2月19日(土)

昼の部:開場12:00、開演12:30

上映内容:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦」

特典:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星」キービジュアル使用Tシャツ(黒)



夜の部:開場15:00、開演15:30

上映内容:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星」

特典:「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星」キービジュアル使用Tシャツ(赤)

「ところざわサクラタウン開業1周年記念 安彦良和/機動戦士ガンダム THE ORIGIN展」

期間:<前期>2022年1月22日(土)~2月18日(金)、<後期>2022年2月19日(土)~3月21日(月・祝)

※毎月第1・第3・第5火曜日は休館。祝日の場合は開館し、翌日閉館。

時間:10:00~18:00 ※入館は閉館30分前まで。2月18日は展示入れ替えのため15:00閉館。

会場:埼玉県 EJアニメミュージアム

(c)創通・サンライズ