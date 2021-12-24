TVアニメ「東京24区」の第2弾PVが公開された。
2022年1月5日よりTOKYO MXほかにて放送される「東京24区」。PVでは榎木淳弥演じる蒼生シュウタ、内田雄馬演じる朱城ラン、石川界人演じる翠堂コウキが歌うエンディングテーマ「255,255,255」の音源が初披露された。
また「255,255,255」のCDは2月23日に発売決定。2月27日には都内某所にて榎木、内田、石川が登壇するリリースイベントが開催される。イベント参加の応募券は1月31日までにANIPLEX+、アニメイト、Amazon.co.jp、HMV、楽天ブックスのいずれかにて、CDを全額内金で予約した人に配布。2月6日23時59分までに、券に記載されたシリアルコードを専用フォームに入力することで、応募が完了する。さらに券に記載のシリアルコードで、ニコニコ生放送での配信を視聴することも可能だ。
オリジナルTVアニメ「東京24区」
放送情報
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2022年1月5日（水）より毎週水曜日24:30～ ※初回1時間SPは24:00～
ABCテレビ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:14～ ※初回1時間SP
メ～テレ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:11～ ※初回1時間SP
配信情報
ABEMA：2021年1月5日より毎週水曜24:30～（初回1時間スペシャル24:00～）
ほか各種プラットフォームにて配信
スタッフ
原作：Team 24
監督：津田尚克
ストーリー構成・脚本：下倉バイオ（ニトロプラス）
キャラクターデザイン：岸田隆宏
総作画監督：高田晃、伊藤公規、まじろ
音楽：深澤秀行
制作：CloverWorks
キャスト
蒼生シュウタ：榎木淳弥
朱城ラン：内田雄馬
翠堂コウキ：石川界人
翠堂アスミ：石見舞菜香
櫻木まり：牧野由依
きなこ：兎丸七海
黒葛川早紀子：生天目仁美
翠堂豪理：楠大典
翠堂香苗：大原さやか
クナイ：斉藤壮馬
ヤマモリ：伊丸岡篤
ラッキー：喜多村英梨
白樺広樹：上田燿司
白樺梢：日高里菜
筑紫渉：中村悠一
宍戸花奈：花守ゆみり
進藤薫：江頭宏哉
※高田晃、高橋英俊の高ははしごだかが正式表記。
(c)Team24／東京24区プロジェクト