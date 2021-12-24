TVアニメ「東京24区」の第2弾PVが公開された。

2022年1月5日よりTOKYO MXほかにて放送される「東京24区」。PVでは榎木淳弥演じる蒼生シュウタ、内田雄馬演じる朱城ラン、石川界人演じる翠堂コウキが歌うエンディングテーマ「255,255,255」の音源が初披露された。

また「255,255,255」のCDは2月23日に発売決定。2月27日には都内某所にて榎木、内田、石川が登壇するリリースイベントが開催される。イベント参加の応募券は1月31日までにANIPLEX+、アニメイト、Amazon.co.jp、HMV、楽天ブックスのいずれかにて、CDを全額内金で予約した人に配布。2月6日23時59分までに、券に記載されたシリアルコードを専用フォームに入力することで、応募が完了する。さらに券に記載のシリアルコードで、ニコニコ生放送での配信を視聴することも可能だ。

オリジナルTVアニメ「東京24区」

放送情報

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2022年1月5日（水）より毎週水曜日24:30～ ※初回1時間SPは24:00～

ABCテレビ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:14～ ※初回1時間SP

メ～テレ：2022年1月5日（水）より毎週水曜日26:11～ ※初回1時間SP

配信情報

ABEMA：2021年1月5日より毎週水曜24:30～（初回1時間スペシャル24:00～）

ほか各種プラットフォームにて配信

スタッフ

原作：Team 24

監督：津田尚克

ストーリー構成・脚本：下倉バイオ（ニトロプラス）

キャラクターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：高田晃、伊藤公規、まじろ

音楽：深澤秀行

制作：CloverWorks

キャスト

蒼生シュウタ：榎木淳弥

朱城ラン：内田雄馬

翠堂コウキ：石川界人

翠堂アスミ：石見舞菜香

櫻木まり：牧野由依

きなこ：兎丸七海

黒葛川早紀子：生天目仁美

翠堂豪理：楠大典

翠堂香苗：大原さやか

クナイ：斉藤壮馬

ヤマモリ：伊丸岡篤

ラッキー：喜多村英梨

白樺広樹：上田燿司

白樺梢：日高里菜

筑紫渉：中村悠一

宍戸花奈：花守ゆみり

進藤薫：江頭宏哉

※高田晃、高橋英俊の高ははしごだかが正式表記。

(c)Team24／東京24区プロジェクト