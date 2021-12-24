オリジナルTVアニメ「アクダマドライブ」の舞台化が決定。2022年3月10日から21日まで東京・品川プリンスホテル ステラボール、3月26日、27日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。

「アクダマドライブ」は、高度に発達しながらも歪んだ社会を舞台に、“アクダマ”と呼ばれる犯罪者たちを軸にしたクライムアクション。アニメは2020年10月から12月にかけて放送された。主演の一般人役として、アニメ「アクダマドライブ」でも同役の声優を務めた黒沢ともよが出演。運び屋役を蒼木陣、チンピラ役を長妻怜央、医者役を吉川友、ハッカー役を廣野凌大、喧嘩屋役を桜庭大翔、殺人鬼役を本田礼生が演じる。また処刑課メンバーである“処刑課弟子”役には星波、“処刑課後輩”役には佐久間貴生、“処刑課師匠”役には唐橋充が決定。演出は「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage」を手がけた植木豪が担当する。併せて舞台「アクダマドライブ」のメインビジュアルと、黒沢らキャストのキャラクタービジュアルが公開された。

さらに舞台のチケット情報も発表に。明日12月25日12時から2022年1月3日23時59分までオフィシャル先行、2022年2月5日10時から一般販売が行われる。

舞台「アクダマドライブ」

日程：2022年3月10日（木）～3月21日（月・祝）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

日程：2022年3月26日（土）、3月27日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

スタッフ

原作：ぴえろ、TooKyoGames

演出：植木豪

脚本：白鳥雄介

音楽監督：田中マッシュ

キャスト

一般人：黒沢ともよ

運び屋：蒼木陣

チンピラ：長妻怜央

医者：吉川友

ハッカー：廣野凌大

喧嘩屋：桜庭大翔

処刑課弟子：星波

処刑課後輩：佐久間貴生

兄：中村琉葦・国井煌（Wキャスト）

妹：佐久間凛奈・神津優花（Wキャスト）

殺人鬼：本田礼生

処刑課師匠：唐橋充

処刑課FORCE：Toyotaka、RYO、HILOMU、Dolton、KENTA、KIMUTAKU

(c)ぴえろ・TooKyoGames／アクダマドライブ製作委員会(c)舞台「アクダマドライブ」製作委員会