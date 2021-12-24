TVアニメ「CUE!」の「放送直前PV」と新たなキービジュアルが公開された。

スマートフォン向けアプリゲームを原作とする「CUE!」は、できたてホヤホヤの声優事務所・AiRBLUEに所属する声優の卵たちを描く物語。2022年1月7日よりMBS、TBS、BS-TBSの「アニメイズム」枠で放送される。PVにはキャラクターたちが声優としての一歩を踏み出し、さまざまな苦悩、挫折、葛藤を経験しながら、それでも前を向いていく姿が映された。

キービジュアルには六石陽菜、天童悠希、夜峰美晴、丸山利恵からなる“リーダーズ”の4人が、楽曲「Forever Friends」の衣装に身を包んだ姿で登場。そして陽菜役の内山悠里菜、悠希役の鷹村彩花、美晴役の安齋由香里、利恵役の立花日菜が出演する生配信番組の実施が決まった。番組はYouTubeにて1月7日20時にスタートする。

TVアニメ「CUE!」

放送情報

MBS / TBS：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:55～ ※第1話は2022年1月7日（金）26:25～

BS-TBS：2022年1月7日（金）より毎週金曜日26:30～

AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日21:00～ ※リピート放送：毎週木曜日9:00～ / 毎週月曜日15:00～

配信情報

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スタッフ

原作：リベル・エンタテインメント

監督：片貝慎

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：谷口元浩

音楽：中西亮輔

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

キャスト

六石陽菜：内山悠里菜

鷹取舞花：稗田寧々

鹿野志穂：守屋亨香

月居ほのか：緒方佑奈

天童悠希：鷹村彩花

赤川千紗：宮原颯希

恵庭あいり：飯塚麻結

九条柚葉：村上まなつ

夜峰美晴：安齋由香里

神室絢：松田彩希

宮路まほろ：山口愛

日名倉莉子：鶴野有紗

丸山利恵：立花日菜

宇津木聡里：小峯愛未

明神凛音：佐藤舞

遠見鳴：土屋李央

鳳真咲：日笠陽子

五十鈴りお：洲崎綾

由良桐香：五十嵐裕美

(c)CUE! Animation Project