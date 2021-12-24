春園ショウ「佐々木と宮野」9巻のアニメDVD付き特装版が、完全受注生産で発売されることが決定。DVDには春園原案のオリジナルエピソード「恋に気づく前のちょっとした話。」が収められる。

9巻の特装版は2022年7月27日に発売予定。「恋に気づく前のちょっとした話。」では11月、風紀委員の仕事の引き継ぎをしていた宮野たちのもとに、キーホルダーを紛失したという生徒がやってくるところから始まる。半澤の思いつきで「第一次落とし物探偵団」が発足され、捜索に出かけると……。劇中には平野のルームメイト・鍵浦昭も登場。鍵浦役はドラマCDから引き続き、島崎信長が演じる。予約は5月18日まで受付中だ。

また2022年1月にスタートするTVアニメ「佐々木と宮野」のBlu-ray / DVDが発売されることも決定。第1巻は3月30日に発売され、三方背BOXには春園の描き下ろしイラストが用いられる。映像特典には9月に開催された「朗読劇『佐々木と宮野』」より夜の部の模様を収録。春園の描き下ろしマンガを掲載したブックレットも付属する。そのほか店舗別購入特典や、早期予約キャンペーン情報も明らかになった。Blu-ray / DVDの第2巻は4月27日、第3巻は5月25日、第4巻は6月24日にリリースされる。

なお「佐々木と宮野」放送開始を記念し、12月25日から4月10日まで東京・アニメイト池袋本店7階では特設コーナーを展開。場面カットのパネル、佐々木役の白井悠介と宮野役の斉藤壮馬の寄せ書きサインおよびコメント入りキービジュアルパネル、佐々木と宮野の等身大スタンディが展示される。また先着でオリジナルショッパーが無料配布されるほか、1月1日から10日までの期間限定で店内を“ささみや”ポスターがジャックする企画も。さらに「佐々木と宮野」のBlu-ray / DVD第1巻をアニメイト池袋本店で購入した人を対象に、白井と斉藤の寄せ書きサインとコメント入りキービジュアルパネルが抽選でプレゼントされる。

明日12月25日19時からは、YouTubeのKADOKAWAanimeチャンネルでTVアニメ「佐々木と宮野」のクリスマススペシャル特番をプレミア配信。白井と斉藤、暮沢丞役の新井良平、田代役の市来光弘が出演する。

TVアニメ「佐々木と宮野」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月9日より毎週日曜日24:30～

KBS京都：2022年1月9日より毎週日曜日24:45～

サンテレビ：2022年1月9日より毎週日曜日25:00～

テレビ愛知：2022年1月9日より毎週日曜日25:35～

BS日テレ：2022年1月10日より毎週月曜日24:00～

AT-X：2022年1月11日より毎週火曜日22:00～

配信情報

U-NEXT、dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、アニメ放題、Amazon Prime Video、アニメカ、Rakuten TV、DMM.com動画、music.jp、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ

スタッフ

原作：春園ショウ（『佐々木と宮野』MFCジーンピクシブシリーズ / KADOKAWA刊）

監督：石平信司

助監督：上野壮大

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：近藤慎与

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：スタジオ・ドンファン

音楽：澁江夏奈

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「佐々木と宮野」製作委員会

キャスト

佐々木秀鳴：白井悠介

宮野由美：斉藤壮馬

平野大河：松岡禎丞

小笠原次郎：小野友樹

半澤雅人：内田雄馬

暮沢丞：新井良平

田代権三郎：市来光弘

鍵浦昭：島崎信長

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 春園ショウ／KADOKAWA／「佐々木と宮野」製作委員会