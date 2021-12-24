ASUS JAPANは12月24日、Intel Z690マザーボードの購入でもれなくQUOカードPay 8,000円分をプレゼントする「年末年始スペシャル！ASUS Z690マザーボード購入キャンペーン」と、さらにレビューすると2,000円分のQUOカードPayをプレゼントする「ASUS Z690マザーボードレビューキャンペーン」を同時に開始した。
購入すると8,000円分、レビューすると2,000円分のQUOカードPayをもれなくプレゼントするキャンペーン施策。さらに応募者の中から合計9名に簡易水冷クーラーが当たるダブルチャンスも用意する。応募には対象製品を対象の期間中に購入し、所定の手続きを行う必要がある。詳細は購入キャンペーンとレビューキャンペーンの特設ページまで。
キャンペーン対象製品
- ROG MAXIMUS Z690 APEX
- ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL（1月中旬発売予定）
- ROG MAXIMUS Z690 EXTREME
- ROG MAXIMUS Z690 FORMULA
- ROG MAXIMUS Z690 HERO
- ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
- ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
- ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
- ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
- ProArt Z690-Creator WIFI（1月中旬発売予定）
- TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
- TUF GAMING Z690-PLUS D4
- PRIME Z690-A
- PRIME Z690-P D4
- PRIME Z690M PLUS D4
購入キャンペーン対象期間
- 購入期間：2021年12月24日(金)～2022年1月31日(月)
- 応募期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)
レビューキャンペーン対象期間
- 購入期間：2021年12月24日(金)～2022年1月31日(月)
- 応募期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)
- レビュー投稿期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)