ASUS JAPANは12月24日、Intel Z690マザーボードの購入でもれなくQUOカードPay 8,000円分をプレゼントする「年末年始スペシャル！ASUS Z690マザーボード購入キャンペーン」と、さらにレビューすると2,000円分のQUOカードPayをプレゼントする「ASUS Z690マザーボードレビューキャンペーン」を同時に開始した。

  • 「年末年始スペシャル！ASUS Z690マザーボード購入キャンペーン」

  • 「ASUS Z690マザーボードレビューキャンペーン」

購入すると8,000円分、レビューすると2,000円分のQUOカードPayをもれなくプレゼントするキャンペーン施策。さらに応募者の中から合計9名に簡易水冷クーラーが当たるダブルチャンスも用意する。応募には対象製品を対象の期間中に購入し、所定の手続きを行う必要がある。詳細は購入キャンペーンレビューキャンペーンの特設ページまで。

キャンペーン対象製品

  • ROG MAXIMUS Z690 APEX
  • ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL（1月中旬発売予定）
  • ROG MAXIMUS Z690 EXTREME
  • ROG MAXIMUS Z690 FORMULA
  • ROG MAXIMUS Z690 HERO
  • ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
  • ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
  • ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
  • ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
  • ProArt Z690-Creator WIFI（1月中旬発売予定）
  • TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
  • TUF GAMING Z690-PLUS D4
  • PRIME Z690-A
  • PRIME Z690-P D4
  • PRIME Z690M PLUS D4

購入キャンペーン対象期間

  • 購入期間：2021年12月24日(金)～2022年1月31日(月)
  • 応募期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)

レビューキャンペーン対象期間

  • 購入期間：2021年12月24日(金)～2022年1月31日(月)
  • 応募期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)
  • レビュー投稿期間：2021年12月24日(金)～2022年2月6日(日)