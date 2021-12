世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」を日本で展開するバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社が実施する、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードのスペシャルイベント『MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-』が、Huluで配信中。

『MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-』は、11月25日に無観客で開催。出演者はBE:FIRST、日向坂46、JO1、milet、三浦大知、NiziU、乃木坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、緑黄色社会、櫻坂46、優里、ずっと真夜中でいいのに。と豪華な顔ぶれが勢ぞろいした。

2年連続で「ベスト・バズ・アワード」を獲得したNiziUは、カラフルでレトロな要素を取り入れたコーディネートで「Take a picture」「Chopstick」を披露。「ライジング・スター・アワード」を受賞したBE:FIRSTはデビュー曲「Gifted.」とプレデビュー曲「Shining One」をレーザービームが乱れる演出の中、それぞれの持ち味を存分に発揮した迫力のあるダンスを披露した。「最優秀ビデオ賞」はOfficial髭男dism「Cry Baby」が受賞し、喜びのコメントが寄せられた。

またHuluでは、12月25日(土)から3週連続で『MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-』出演アーティストによるバックステージトークが追加配信されることが決定。MCに鮎貝健を迎え、#1ではJO1、milet、乃木坂46、鬼頭明里、#2では緑黄色社会、三浦大知、BE:FIRST、櫻坂46、#3ではTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、NiziU、優里、日向坂46のインタビューを紹介。さらに、Official髭男dism、SKY-HI、YOASOBIなど、会場に来場できなかった受賞アーティストのコメントも紹介。ステージパフォーマンスだけでなく、バックステージでのアーティストのインタビュー映像を併せて見ることで、『MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-』をさらに楽しむことができる。

<「MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-」Hulu配信概要>

配信:12月18日(土)19:00配信開始

※12月18日(土)19:00~HuluライブTV内で配信開始。その後、同日21:00~アーカイブ配信。

MC:鬼頭明里、鮎貝健

LIVE ACT:BE:FIRST、日向坂46、JO1、milet、三浦大知、NiziU、乃木坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、緑黄色社会、櫻坂46、優里、ずっと真夜中でいいのに。(ABC順)

コメント出演:Ado、アイナ・ジ・エンド、millennium parade、Official髭男dism、OLIVIA RODRIGO、SKY-HI、Vaundy、YOASOBI(ABC順)

※Ado・Vaundyは音声コメントでの出演となります

<「バックステージトーク」配信概要>

1.MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-: Backstage Talk #1 12月25日(土)から

インタビュー出演:JO1、milet、乃木坂46、鬼頭明里

コメント出演:アイナ・ジ・エンド、Vaundy、YOASOBI

2.MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-: Backstage Talk #2 1月1日(土)から

インタビュー出演: BE:FIRST、三浦大知、緑黄色社会、櫻坂46

コメント出演:Ado、SKY-HI

3.MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-: Backstage Talk #3 1月8日(土)から

インタビュー出演:日向坂46、NiziU、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、優里

コメント出演:millennium parade、OLIVIA RODRIGO、Official髭男dism

※Ado・Vaundyは音声コメントでの出演となります。