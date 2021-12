吉崎観音原作によるアニメ「ケロロ軍曹」と映画館でおなじみの「NO MORE 映画泥棒」がコラボレート。啓発動画「『STOP!海賊版』ケロロ軍曹 × NO MORE 映画泥棒」が、本日12月24日より東京・TOHOシネマズ新宿、新宿バルト9ほか関東圏の75の映画館にて映画本編の前に上映される。

これは日本の誇るマンガ・アニメを全世界で守り、さらなる良質な作品を生むために行っているプロジェクト「Manga- Anime Guardians Project」の普及啓発活動第4弾。今回の動画は、侵害コンテンツのダウンロード違法化について、これまで映画・音楽の著作物に限られていたものが、2021年1月1日に施行された改正著作権法によって、すべての著作物が対象になったことを周知するために制作された。動画内ではケロロたちが、ビデオカメラ型の頭をした“映画泥棒”と共演。場面カットにはパトランプ男や、映画泥棒のような姿になった夏美とケロロたちの姿も確認できる。なおこの啓発動画は、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構の公式YouTubeチャンネルでも公開された。