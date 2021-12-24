春園ショウ原作によるTVアニメ「佐々木と宮野」のエンディングテーマ「いちごサンセット」を収録したシングルが、2022年2月23日に発売される。

1月9日より放送開始となるアニメ「佐々木と宮野」は、女顔がコンプレックスの腐男子・宮野由美、宮野のことを気に入っているちょっと不良な先輩・佐々木秀鳴ら男子高校生たちを描く青春物語。エンディングテーマ「いちごサンセット」は、佐々木秀鳴役の白井悠介、宮野由美役の斉藤壮馬が歌うキャラクターソングだ。シングルには加えて、平野大河役の松岡禎丞、鍵浦昭役の島崎信長によるキャラクターソング「青いピアス」も収録される。

併せてミラクルチンパンジーが担当するオープニングテーマ「瞬き」を収録したCDのジャケットも公開に。アニメイトではオープニングテーマ「瞬き」のCDと、キャラクターソングを収録したシングルの連動購入キャンペーンも開催。先着で佐々木と宮野、平野と鍵浦のイラストを使用した「SNS風クリアカードセット」が進呈されるほか、連動購入をした人の中から抽選で各10人に当たる、ミラクルチンパンジーの直筆サイン入りビジュアルシート、または白井・斉藤・松岡・島崎の直筆サイン入りビジュアルシートのプレゼント企画に応募できる。

TVアニメ「佐々木と宮野」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月9日より毎週日曜日24:30～

KBS京都：2022年1月9日より毎週日曜日24:45～

サンテレビ：2022年1月9日より毎週日曜日25:00～

テレビ愛知：2022年1月9日より毎週日曜日25:35～

BS日テレ：2022年1月10日より毎週月曜日24:00～

AT-X：2022年1月11日より毎週火曜日22:00～

配信情報

U-NEXT、dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、アニメ放題、Amazon Prime Video、アニメカ、Rakuten TV、DMM.com動画、music.jp、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ

スタッフ

原作：春園ショウ（『佐々木と宮野』MFCジーンピクシブシリーズ / KADOKAWA刊）

監督：石平信司

助監督：上野壮大

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：近藤慎与

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：スタジオ・ドンファン

音楽：澁江夏奈

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「佐々木と宮野」製作委員会

キャスト

佐々木秀鳴：白井悠介

宮野由美：斉藤壮馬

平野大河：松岡禎丞

小笠原次郎：小野友樹

半澤雅人：内田雄馬

暮沢丞：新井良平

田代権三郎：市来光弘

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 春園ショウ／KADOKAWA／「佐々木と宮野」製作委員会