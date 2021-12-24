春園ショウ原作によるTVアニメ「佐々木と宮野」のエンディングテーマ「いちごサンセット」を収録したシングルが、2022年2月23日に発売される。
1月9日より放送開始となるアニメ「佐々木と宮野」は、女顔がコンプレックスの腐男子・宮野由美、宮野のことを気に入っているちょっと不良な先輩・佐々木秀鳴ら男子高校生たちを描く青春物語。エンディングテーマ「いちごサンセット」は、佐々木秀鳴役の白井悠介、宮野由美役の斉藤壮馬が歌うキャラクターソングだ。シングルには加えて、平野大河役の松岡禎丞、鍵浦昭役の島崎信長によるキャラクターソング「青いピアス」も収録される。
併せてミラクルチンパンジーが担当するオープニングテーマ「瞬き」を収録したCDのジャケットも公開に。アニメイトではオープニングテーマ「瞬き」のCDと、キャラクターソングを収録したシングルの連動購入キャンペーンも開催。先着で佐々木と宮野、平野と鍵浦のイラストを使用した「SNS風クリアカードセット」が進呈されるほか、連動購入をした人の中から抽選で各10人に当たる、ミラクルチンパンジーの直筆サイン入りビジュアルシート、または白井・斉藤・松岡・島崎の直筆サイン入りビジュアルシートのプレゼント企画に応募できる。
TVアニメ「佐々木と宮野」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月9日より毎週日曜日24:30～
KBS京都：2022年1月9日より毎週日曜日24:45～
サンテレビ：2022年1月9日より毎週日曜日25:00～
テレビ愛知：2022年1月9日より毎週日曜日25:35～
BS日テレ：2022年1月10日より毎週月曜日24:00～
AT-X：2022年1月11日より毎週火曜日22:00～
配信情報
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スタッフ
原作：春園ショウ（『佐々木と宮野』MFCジーンピクシブシリーズ / KADOKAWA刊）
監督：石平信司
助監督：上野壮大
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：近藤慎与
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：スタジオ・ドンファン
音楽：澁江夏奈
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「佐々木と宮野」製作委員会
キャスト
佐々木秀鳴：白井悠介
宮野由美：斉藤壮馬
平野大河：松岡禎丞
小笠原次郎：小野友樹
半澤雅人：内田雄馬
暮沢丞：新井良平
田代権三郎：市来光弘
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)2022 春園ショウ／KADOKAWA／「佐々木と宮野」製作委員会