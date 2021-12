メガハウスより、テレビアニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクターがデザインされた「鬼滅の刃 ミニルービックキューブ 其の弐」が、2021年12月下旬から発売されることが決定した。

本商品は、テレビアニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクターがデザインされたミニルービックキューブ。

各面には主人公の「竈門炭治郎」や、「竈門禰豆子」など計4人のキャラクターのイラストとモチーフ柄に加え、「鬼殺隊の柱」やメインビジュアルがデザインされている。

6面を揃えるのはもちろん、お気に入りのキャラクターや柄を揃える遊びも楽しむことができる。

また、キーチェーン付きなのでバッグなどに付けて持ち運びも可能だ。

☆『鬼滅の刃』のミニルービックキューブをみる(写真4点)>>>

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

RUBIKS TM & (C) 2021 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.