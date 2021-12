ナガノ×サンリオキャラのもぐもぐ姿に癒されるアクキー登場♪

キタンクラブは、「ナガノ×サンリオキャラクターズ もぐもぐアクリルキーホルダー」を2022年1月7日(金)よりカプセルトイにて発売する。

SNSで大人気のイラストレーター・ナガノ氏と、サンリオキャラクターズによるスペシャルなコラボが実現! 表情ゆたかでかわいらしい、 ”ナガノワールド” 全開なサンリオキャラクターズが、アクリルキーホルダーになって登場する。

ラインナップは、ハンバーガーがおいしすぎて思わず泣いちゃった「シナモロール」と「コロコロクリリン」、とろ〜りチーズが乗ったピザをほおばる「ポムポムプリン・ハンギョドン」、カラフルなドーナツに身を包んだ「マイメロディ」と「クロミ」と、個性ゆたかなキャラクター&おいしそうな食べ物を、ナガノ氏ならではのゆるくてかわいいタッチで描いたデザイン全5種♪

アクリルは4mm厚で、キャラクターが浮き出て見える2層印刷を採用。手のひらサイズでボリュームも満点! キーホルダー部分は、カバンやポーチなどに付けやすいナスカン仕様となっている。

価格は1回300円、2022年1月7日(金)よりカプセルトイにて一般発売開始だ。

サンリオキャラクターズのもぐもぐ姿に癒される「ナガノ×サンリオキャラクターズ もぐもぐアクリルキーホルダー」に注目だ!

(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S621800