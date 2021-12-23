さまざまなアニメを年末年始に配信する企画「アベアニフェス2021～行く年来る年～」がABEMAで開催される。
“新年カウントダウンSP”と題し、12月24日には「School Days」の全話とOVAを配信。12月25日には「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」の第2クールにあたる第12話から第22話まで、12月30日と31日には「盾の勇者の成り上がり」の第1話から第12話までが公開される。12月27日から2022年1月3日にかけては「呪術廻戦」の全話を一挙放送。12月27日には「進撃の巨人」のOADより第6話と第7話、12月28日には「ソードアート・オンライン Extra Edition」の配信がスタートする。
“明けましておめでとうSP”として、1月1日と2日には「ウマ娘 プリティーダービー」の全話と、「銀魂」第2期より新春スペシャルを配信。1月からは毎週土日に「ジョジョの奇妙な冒険」が配信される。そのほか話題のアニメが毎週月曜日に配信ラインナップされるなど、今後もさまざまな企画を実施予定だ。
「School Days」全話＋OVA
配信日時：2021年12月24日（金）18:50～
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
「盾の勇者の成り上がり」第1～12話
配信日時：2021年12月30日（木）17:30～／23:00～、31日（金）12:00～
配信チャンネル：アニメLIVEチャンネル
「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」第12～22話
放送日時：2021年12月25日（土）18:00～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
「呪術廻戦」全話
第1～3話
放送日時：2021年12月27日（月）17:30～／23:30～／25:00～
第4～6話
放送日時：2021年12月28日（火）17:30～／23:30～／25:00～
第7～9話
放送日時：2021年12月29日（水）17:30～／25:05～
第10～12話
放送日時：2021年12月30日（木）17:35～／25:00～
第13～15話
放送日時：2021年12月31日（金）17:30～、25:20～
第16～20話
放送日時：2022年1月1日（土）17:45～／25:30～、 1月2日（日）17:30～
第21～24話
放送日時：2022年1月3日（月）17:30～、25:30～
放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
「ウマ娘 プリティーダービー」全話
放送日時：2022年1月1日（土）17:00～、1月2日（日）11:25～、16:55～
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
「進撃の巨人」OAD 第6話「Wall Sina,Goodbye ―前編―」第7話「Wall Sina,Goodbye ―後編―」
配信開始日時：2021年12月27日（月）12:00～
「銀魂」第2期 新春SP
放送日時：2022年1月1日（土）11:00～／20:30～、1月2日（日）11:00～、20:30～
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル
「ジョジョの奇妙な冒険」
放送日時：2022年1月より毎週土日12:00～、20:30～予定
放送チャンネル：みんなのアニメ2チャンネル