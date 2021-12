12月28日から千葉・幕張メッセ国際展示場で行われるロックフェス「COUNTDOWN JAPAN 21/22」の一部ライブ映像が、GYAO!で無料配信される。

今回の企画では打首獄門同好会、KANA-BOON、KEYTALK、きゃりーぱみゅぱみゅ、キュウソネコカミ、ゲスの極み乙女。、Cocco、Saucy Dog、東京スカパラダイスオーケストラ、04 Limited Sazabys、Little Glee Monsterといったアーティストのライブ映像を各出演日の翌日より1カ月間の期間限定で無料配信。また出演アーティストのコメント映像配信も行われる。

このほかGYAO!では、12月25日から大阪・京セラドーム大阪で開催されるライブイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM」の出演アーティストのコメント映像も配信。登場するアーティストは特設サイトで随時アナウンスされる。

GYAO!「COUNTDOWN JAPAN 21/22」

配信スケジュール

12月28日公演:2021年12月29日(水)12:00~2022年1月28日(金)23:59

12月29日公演:2021年12月30日(木)12:00~2022年1月29日(土)23:59

12月30日公演:2021年12月31日(金)12:00~2022年1月30日(日)23:59

12月31日公演:2022年1月1日(土・祝)12:00~2022年1月31日(月)23:59

ライブ映像配信アーティスト

打首獄門同好会 / KANA-BOON / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / Cocco / Saucy Dog / 東京スカパラダイスオーケストラ / 04 Limited Sazabys / Little Glee Monster / and more

コメント映像配信アーティスト

打首獄門同好会 / KANA-BOON / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / Saucy Dog / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / 04 Limited Sazabys / ヤバイTシャツ屋さん / Little Glee Monster / and more