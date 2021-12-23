ITZYが日本デビュー、「DALLA DALLA -Japanese ver.-」メイキング公開

JYPエンターテインメントより2019年2月に韓国からデビューした5人組グローバルガールズグループITZYが、2021年12月22日に日本デビュー。「DALLA DALLA -Japanese ver.-」のメイキング映像を公開した。
「DALLA DALLA -Japanese ver.-」は2021年12月22日にリリースしたITZY日本デビューベスト・アルバム『ITz ITZY』に収録される楽曲。公開されたメイキング映像では、日本語歌詞を歌うメンバーの姿は初公開。レコーディングに真摯に取り組む姿や、メンバー同士の等身大のやりとりが垣間見ることのできる映像となっている。
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また、日本デビューベストアルバム『ITz ITZY』リリースを記念し、12月22日18時より、YouTube LIVEにて生配信も開催される。
＜イベント情報＞
「ITZY JAPAN DEBUT BEST ALBUM『ITz ITZY』リリース記念生配信」
URL：https://youtu.be/mr5pxpHWMYs
＜リリース情報＞
ITZY
日本デビューベストアルバム『ITz ITZY』
発売日：2021年12月22日（水）
配信リンク： https://itzyjapan.lnk.to/ITz_ITZY
=収録曲（3形態共通）=
1. DALLA DALLA -Japanese ver.-
2. ICY -Japanese ver.-
3. WANNABE -Japanese ver.-
4. Not Shy -Japanese ver.-
5. In the morning -Japanese ver.-
6. LOCO -Japanese ver.-
7. DALLA DALLA
8. ICY
9. WANNABE
10. Not Shy
11. In the morning
12. LOCO
●初回限定盤A 【CD＋Photo Book 56P】
品番：WPCL-13342
価格：4950円（税込）
Photo Book（56P）
スライド式BOX仕様
初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード1セット［2枚］ランダム封入（全5セット）
IDカード1枚ランダム封入（全5種）
応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
●初回限定盤B【CD＋DVD】
品番：WPZL-31918/9
価格：4180円（税込）
DVD収録内容
・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video
・「WANNABE -Japanese ver.-」Self-cam ver.
・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video
・「DALLA DALLA」Music Video
・「ICY」Music Video
・「WANNABE」Music Video
・「Not Shy」Music Video
・「In the morning」Music Video
・「LOCO」Music Video
・「ITz ITZY」Jacket Shooting Making Movie
・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）
応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
●通常盤【CD】
品番：WPCL-13343
価格：2750円（税込）
通常盤オリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）【初回プレスのみ】
応募・登録用シリアルナンバー1枚封入【初回プレスのみ】
https://itzyjapan.lnk.to/ITzITZY
ITZY OFFICIAL SITE：https://www.itzyjapan.com/