早見沙織 新曲『透明シンガー』は「孤独とか生きづらさとかを感じる人の光に」

声優でアーティストの早見沙織さんが、12月22日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。12月17日にデジタルリリースされた新曲「透明シンガー」について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。早見さんは、声優としては「鬼滅の刃」の胡蝶しのぶ役や、「呪術廻戦」の伏黒津美紀役など多くのアニメ作品に出演。アーティストとしても活動しており、今回の「透明シンガー」は、2020年9月にリリースされたミニアルバム「GARDEN」より1年3ヵ月ぶりとなる新作です。こもり校長:早見先生は声優だけではなく、アーティストとしても活動中ということで……12月17日にデジタルシングル「透明シンガー」をリリースされています。おめでとうございます!早見:ありがとうございます!こもり校長:1年3ヵ月ぶりの新曲なんですね?早見:自分でもそんなに(期間が)あいていると思っていなかったんですけど、意外に経っていましたね。こもり校長:(楽曲は)入り口のメロもキャッチーだし、歌詞もすごくわかりやすいし……。ぺえ教頭:そうね、力強さがすごかった。早見:ありがとうございます! 歌詞は私が書いているんですけど……以前(2021年9月8日に)SCHOOL OF LOCK! に出させていただいたことで、歌詞を書く上ですごく影響を受けたんです。ぺえ教頭:えっ?早見:生徒(リスナー)のみなさんに「ありがとう!」という気持ちをもって、今日は来ているんですよ!こもり校長:それはすごくうれしいです!早見:電話でみんなに夢の話を聞いたりして……この曲自体が、夢を追うなかで壁にぶつかってもやもやしたり、夢をもっていることを誰にも言えなかったり、自分の気持ちを素直に言ったらこんがらがっちゃって閉ざしちゃったり……。それでも折れずに前に進んでいく手助けになってほしい、と思って作ったんですけど。ぺえ教頭:うん。早見:このみんなの声が、私にインスピレーションというんですかね……思いをくれて。本当にありがとうございますというか、そんなみんなを応援したいな、という思いを込めました。こもり校長:そして作曲編曲は、音楽ユニット・ツユをプロデュースするぷす先生が担当ということで。これは、どういう過程で作られたんですか?早見:私はアーティスト活動が6年目で、孤独とか生きづらさとかを感じる人の光になってくれる曲を作りたいなと思っていたんです。そんなときに、ぷすさんが作られるツユさんの音楽というのが、メロディも歌詞も相まって、そういう人の心にまっすぐに届く……。こもり校長:うんうん。早見:そしてツユさんの音楽には、曲を聴いて共感して自分の境遇を吐露するようなコメントがすごく集まっていたんです。そういうフィールドにも共感しましたし、まさに自分が表現していきたいことと同じところもあるなと思ったんです。それで今回、そういう経緯もお話しして……そしたらぷすさんが、この曲をあげてくださったんです。こもり校長:なるほど~!早見:それで私も曲を聴いて、歌詞を落とし込んで書いていきました。こもり校長:じゃあ曲先で思いを伝えて、曲を作ってもらってから歌詞を乗せたんですね。早見:そうなんです。歌詞は自分の学生時代の体験や感情をもとに書こうと思っていたので、そういう部分は軽く先にお話ししました。あとは曲調のなんとなくのテンポ感とか雰囲気はお伝えしたんですけど、細かい部分はぷすさんのメロディで……というところで。こもり校長:うん……SCHOOL OF LOCK! には、夢を見つけられなくて悩んでいる子もいたり、夢を口に出せなくて悩んでいる子もいたり、いろんな10代の生徒がいるんですけど、そういうみんなにどういうふうに届いてほしいですか?早見:10代には、明るくまっすぐストレートに進んでいこう! って、できないときが絶対にあって。心を閉ざしがちになるときもあると思うんです。その状態でもこの音楽をただ隣に置いてもらって……いつかもしかしたら、一歩進むきっかけになるかもしれないから。そのときまで、私は歌い続けるし……「あなたのことを思っているよ」という気持ちを込めたので、それが伝わればいいなと思います。今回の放送では、早見さんに背中を押してもらいたリスナーが、自ら考えたシチュエーションとセリフを、その場で演じて言ってもらう『自作自演応援逆電』を行いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/